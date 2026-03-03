Luc Ramos va faire ses débuts au sifflet dans le Tournoi des Six Nations

Il n’y a pas que l’Écossaise Hollie Davidson qui a fait ses débuts au sifflet dans le Tournoi des Six Nations 2026 pour le match Irlande – Italie de la deuxième journée. L’autre arbitre à passer un cap cette année est le Français Luc Ramos, qui sera l’arbitre central pour la rencontre à hauts risques entre l’Italie et l’Angleterre de la quatrième journée, samedi 7 mars à Rome.

Pierre Brousset, qui a arbitré Angleterre vs Pays de Galles, sera son premier assistant suite à un changement de dernière minute, tandis qu’Éric Gauzins gèrera la vidéo de la rencontre. Ramos (rien à voir avec Thomas) a également officié à la touche du Irlande vs Italie.

« C’est un signal fort qui vient saluer le travail, les performances et la régularité de nos arbitres au plus haut niveau », avait salué Mathieu Raynal, manager du secteur professionnel des arbitres, lorsque la nouvelle avait été annoncée et qui voyait dans les nominations au centre de Brousset et Ramos « une grande satisfaction, pour eux, pour notre Fédération, et plus largement pour l’ensemble du rugby français ».

Originaire de Béziers et âgé de 35 ans depuis le 14 février, Luc Ramos a commencé comme talonneur avant de finir troisième-ligne, puis de passer à l’arbitrage à l’âge de 16 ans. « J’ai débuté par curiosité quand j’étais à l’école de rugby et je jouais avec les copains », raconte-t-il.

Trois ans après avoir arbitré les U20

« On avait l’occasion à tour de rôle d’aller arbitrer les matchs, déjà pour se former, pour apprendre la règle. Et moi, j’étais souvent volontaire parce que ça m’intéressait. Je trouvais que pour devenir bon joueur, il fallait connaître la règle et qu’il fallait comprendre et connaître le règlement pour arriver à l’appréhender et à l’utiliser de la meilleure des façons pour jouer sur le terrain. Très tôt, j’ai été attiré par ça et curieux de l’apprentissage des règles. »

Il rejoint la Pro D2 en juin 2015 après avoir rapidement gravi les échelons de l’arbitrage junior, puis le Top 14 en 2019 avant de faire ses débuts internationaux deux ans plus tard lorsque la Roumanie est remontée au score pour arracher une victoire en fin de rencontre de 28 à 27 sur le terrain du Portugal dans le Rugby Europe Championship.

En 2023, Ramos est appelé sur le Tournoi des Six Nations U20, puis le Championnat U20 World Rugby. Il est arbitre professionnel depuis juillet 2025.