L'équipe des Samoa pour finir en beauté contre l'Angleterre

Pour affronter l’Angleterre au Stade Pierre-Mauroy de Lille le samedi 7 octobre, le sélectionneur Vaovasamanaia Seilala Mapusua a procédé à neuf changements dans son XV de départ par rapport à l’équipe qui s’est inclinée 28-22 contre le Japon.

Seuls Theo McFarland, Fritz Lee, Steven Luatua, Jonathan Taumateine, Tumua Manu et Duncan Paia’aua ont conservé leur place.

XV de départ

1 Jordan Lay

2 Sama Malolo

3 Michael Alaalatoa (c)

4 Sam Slade

5 Brian Alainu’u’ese

6 Theo McFarland

7 Fritz Lee

8 Steven Luatua

9 Jonathan Taumateine

10 Lima Sopoaga

11 Neria Fomai

12 Danny Toala

13 Tumua Manu

14 Nigel Ah-Wong

15 Duncan Paia’aua

Remplaçants

16 Seilala Lam

17 James Lay

18 Paul Alo-Emile

19 Sootala Fa’aso’o

20 Alamanda Motuga

21 Melani Matavao

22 Christian Leali’ifano

23 Miracle Faiilagi

Un pack quasi entièrement renouvelé

La première ligne, totalement renouvelée, est composée de Jordan Lay, Sama Malolo et du capitaine Michael Alaalatoa, alors que la deuxième ligne, elle aussi entièrement changée, est composée de Samuel Slade et Brian Alainu’u’ese.

Jonathan Taumateine sera associé à Lima Sopoaga à la charnière pour la deuxième fois seulement ; leur précédente association remonte au match de préparation face à l’Irlande à Bayonne au mois d’août.

Neria Fomai débutera pour la deuxième fois de l’année, après avoir obtenu ses trois dernières sélections en sortie de banc. Il vise toujours le premier essai de sa carrière à l’occasion de sa neuvième cape.

Jordan Lay est titulaire pour la deuxième fois seulement à la Coupe du Monde de Rugby, après avoir disputé cinq de ses six matchs précédents depuis 2019 en tant que remplaçant. Sa dernière titularisation remonte à la Coupe du Monde de Rugby 2019 contre le Japon.

Sama Malolo obtient la deuxième titularisation de sa carrière, et sa première sur cette RWC 2023. Cinq de ses six capes ont été obtenue en sortie de banc. Le talonneur n’a été titulaire qu’une seule fois, en août dernier, face aux Tonga.

Les frères Lay sur le terrain

Deux joueurs de l’équipe du jour évoluent en club en Angleterre, Steven Luatua à Bristol et Theo McFarland avec les Saracens.

Steven Luatua disputera un test contre l’Angleterre pour la première fois depuis 2013 et un match sous le maillot des All Blacks à Twickenham.

Il ne reste que trois joueurs parmi ceux retenus pour ce 7 octobre par rapport à la dernière rencontre entre les Samoa et l’Angleterre, en 2017 : Jordan Lay, James Lay et Melani Matavao.

Les frères Jordan et James Lay sont associés dans la même équipe pour la 15e fois, mais pour la première fois depuis la Coupe du Monde de Rugby 2019 contre le Japon.

Lors des trois tests auxquels ont participé les deux frères cette saison, James a débuté au poste de pilier gauche et Jordan est entré en jeu en tant que remplaçant.

Lima Sopoaga est titulaire pour la première fois en Coupe du Monde de Rugby, après avoir fait ses débuts en sortie de banc contre le Chili. Il s’agit seulement de la quatrième titularisation de sa carrière internationale après avoir porté le maillot floqué du numéro 10 deux fois pour les All Blacks, contre l’Afrique du Sud en 2015 et les Wallabies en 2017, et une fois pour les Samoa contre l’Irlande en début d’année.

Sootala Fa’aso’o fera ses débuts en Coupe du Monde de Rugby s’il est utilisé en sortie de banc. Il a fait ses débuts internationaux cette année contre le Japon en juillet, et ce sera seulement sa deuxième sélection.

Fritz Lee, Theo McFarland et Christian Leali’ifano ont joué chaque minute de la Coupe du Monde de Rugby 2023 pour les Samoa.

Christian Leali’ifano jouera contre l’Angleterre pour la première fois depuis la défaite des Wallabies en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2019 à Oita. Il avait marqué 11 des 16 points australiens ce jour-là.