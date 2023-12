La série de Netflix sur le Six Nations diffusée en janvier

Le tweet du Tournoi des Six Nations a été posté à 18h23 ce 13 décembre avec ce message : « Programmez un rappel pour le 24 janvier ».

C’est en effet la date à partir de laquelle la série évènement sur le Tournoi concoctée par Netflix sera diffusée sur la plateforme. Le titre a également été dévoilé : Full contact. Le titre de travail de la maison de production Box to Box était à l’origine : Du sang, de la sueur et des larmes.

La série documentaire promet d’emmener les fans « plus près que jamais » du Tournoi et de donner un aperçu des « moments palpitants en coulisses ».

800 000€ pour avoir accès aux coulisses des équipes

Netflix aurait déboursé près de 800 000€ pour suivre les équipes dans leur quotidien. Une somme qui pourrait augmenter en cas d’une deuxième saison.

Le tournage a commencé avant le Tournoi de 2023, avec une équipe de quatre personnes présente au stage de préparation de l’Irlande au Portugal.

Des reportages ont fait état de quelques problèmes initiaux, notamment en ce qui concerne l’accès que les équipes et les dirigeants étaient prêts à autoriser, tandis que les joueurs du Pays de Galles avaient interdit temporairement les équipes de tournage pendant qu’ils œuvraient pour résoudre leur différend contractuel avec la Fédération galloise de rugby.

Comme l’Ecosse, l’Italie y voyait un moyen d’ouvrir encore plus la portée du rugby et se déclarait très contente d’y participer alors que l’équipe de France avait volontairement limité l’accès.

« La série nous fera pénétrer dans le monde exaltant du plus ancien et du plus grand tournoi international annuel de rugby, donnant aux fans un aperçu des moments palpitants en coulisses, alors que les meilleures équipes d’Europe s’affrontent dans certains des plus grands matchs du calendrier du rugby pour remporter le prestigieux trophée », avaient indiqué les producteurs dans un communiqué.

« Alors que la pression et l’intensité montent, qui remportera l’un des plus grands trophées du sport ? »

Une stratégie gagnante

Netflix poursuit donc sa stratégie de séries documentaires autour des plus grands événements sportifs comme il l’a déjà fait avec Formula 1 : pilotes de leur destin (qui en est déjà à cinq saisons), Tour de France : Au cœur du peloton (une saison de huit épisodes), Breakpoint sur le tennis (la saison 2 est attendue le 10 janvier 2024), The last dance sur le basket (dix épisodes sur les Chicago Bulls de Michael Jordan dans les années 90) ou encore Coupe du monde de football : les Américaines sous pression (une saison, quatre épisodes).

Brandon Riegg, vice-président de Netflix en charge des séries non scriptées et documentaires déclarait à ce sujet : « En pénétrant dans les coulisses des plus grands événements sportifs du monde avec un accès sans précédent, nous avons une occasion unique de partager les triomphes, les épreuves et les moments dramatiques de ces instants emblématiques avec nos centaines de millions de membres à travers le monde ».

Six épisodes sont annoncés pour se souvenir de la manière dont l’Irlande a remporté le Grand Chelem face à un XV de France en pleine confiance à quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby 2023.