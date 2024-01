Joe Simmonds : comment la section Paloise l’a fait renaître

Joe Simmonds, 27 ans, est une légende du club d’Exeter Chiefs. Il est devenu le plus jeune capitaine à remporter la Coupe d’Europe en 2019/20, lors de la saison doublement victorieuse du club.

Les Chiefs ont connu une ascension fulgurante et Simmonds a joué un rôle clé dans ces succès. En remportant la Premiership anglaise et la Champions Cup en une seule saison, les Chiefs ont sans doute conclu la plus grande ascension d’un club dans l’histoire de l’Angleterre, après que l’équipe a rejoint la Premiership un peu plus de dix ans auparavant.

Cependant, la capacité à rester au sommet est difficile. Les performances d’Exeter et de Simmonds ont commencé à décliner, le club a pris place dans le ventre mou du classement et Simmonds a été supplanté par Harvey Skinner.

Une sélection qui ne vient pas

« Gagner ces trophées, c’était génial, j’ai adoré chaque moment », dit Simmonds dans une vidéo exclusive postée sur RugbyPass, à propos de son temps à Exeter.

« J’ai aimé être capitaine de l’équipe, mais ce qui vient avec, c’est évidemment beaucoup de sollicitations médiatiques, des gens qui disent ‘tu devrais y être’ [l’équipe d’Angleterre], parfois vous vous attendez à ce que l’on vous appelle.

« J’avais tellement de choses en tête. En grandissant, chaque jeune veut jouer pour l’Angleterre, et mon objectif était de jouer pour l’Angleterre, mais au fil du temps, je me suis probablement trop attardé sur la question lorsque je n’ai pas été sélectionné. Je me suis inquiété et je me suis mis trop de pression. »

Malgré trois sélections avec les U20 en 2016, Simmonds n’a encore jamais été appelé dans le XV de la Rose. Un peu dépité, il avait besoin d’un nouveau défi pour retrouver son meilleur niveau. Son départ pour la Section Paloise, en France, lui a offert cette chance.

Son départ dans le Top 14

Les appels à l’intégration de Simmonds dans l’équipe d’Angleterre se sont estompés avec le temps, remplacés par les espoirs des supporters de voir le jeune demi d’ouverture retrouver sa forme. Le meneur de jeu travaillait dur sur son rugby, désormais libéré du rôle de capitaine qui lui avait été retiré depuis.

Sa capacité à gérer le jeu commençait à revenir, mais l’exode des joueurs d’Exeter se répercutait sur la qualité de ceux qu’il avait en dehors de lui.

Alors que le club est en pleine reconstruction, Simmonds prend la décision de reconstruire sa propre carrière, loin des projecteurs de son club d’enfance. Il s’est donc envolé pour la France, à destination de Pau.

Aujourd’hui en Top 14, Simmonds s’est associé avec l’ancien demi de mêlée des Wasps et de l’Angleterre, Dan Robson, avec beaucoup de succès, leur nouveau club étant confortablement installé à la quatrième place du classement.

« J’ai 27 ans, qui sait où je serai dans les deux prochaines années », dit celui qui est actuellement le meilleur réalisateur au bout de la 11e journée avec 126 points en dix rencontres.

« Pour moi, je voulais juste venir ici et aimer à nouveau le rugby, et j’ai l’impression que c’est ce qui se passe. Je suis ici depuis quatre ou cinq mois maintenant et j’aime vraiment mon rugby, et c’est simplement parce que j’ai pris la décision de venir ici.

« J’aimerais beaucoup jouer pour l’Angleterre et évidemment, il faut que je sois en Angleterre pour jouer, mais pour l’instant, mon travail consiste à continuer à progresser ici et à aider l’équipe à gagner des matchs. »