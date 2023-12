France 7 féminin et « l’anomalie statistique » de ne pas avoir encore gagné

Une médaille de bronze, et encore une. Ne nous méprenons pas, ce résultat obtenu à Dubaï le 3 décembre dernier pour lancer la saison 2024 est un très bon résultat pour l’équipe de France féminine de rugby à 7. D’autant que les filles sont allées la chercher avec une détermination qui a fait plaisir à voir au Sevens Stadium.

« Je suis très content de la façon dont on s’est retroussé les manches », salue le coach David Courteix. « C’est toujours difficile de se remettre d’une demi-finale perdue (14-21 contre l’Australie, ndlr). Les Australiennes ont mérité leur victoire. On a débuté avec cet état d’esprit de s’entraider, de prendre du plaisir à jouer, de se reconnaître dans notre jeu. »

Oui mais voilà, même si la France a su rebondir par une victoire 26-5 sur le Canada pour repartir avec la médaille de bronze, elle a une fois encore dû se contenter de la dernière marche du podium.

« On fait tout pour gagner et on accepte le fait que les autres soient meilleures », relativise David Courteix. « On progresse. L’enjeu est maintenant de passer encore ce petit cap pour titiller la hiérarchie qui est clairement dominée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Ce n’est pas prétentieux de dire qu’on vise la première place. Il ne faut pas que l’on reste humble. On veut gagner et on sent pour peut et qu’on va gagner. L’intuition est réelle, on ne s’en cache pas. »

Dépasser les exploits sans lendemain

Saison après saison, la France n’a jamais été aussi haut et n’a plus qu’une envie : briser ce plafond de verre qui lui résiste outrageusement. Car de toutes les équipes qui ont fini dans le dernier carré, les Françaises sont les seules à n’avoir encore jamais remporté un seul tournoi du circuit mondial.

« Il y a un petit verrou mental qui est en train de sauter », croit pourtant savoir Courteix qui voit dans la situation de la France une « anomalie statistique qu’on n’ait pas encore gagné. Tout le monde l’a déjà fait ! »

Les Françaises manqueraient-elles de cet instinct de tueuses que d’autres équipes ne cachent pas ? « Nous avons cette capacité à nous remettre en cause, à rester modestes et à notre place », pose le coach. « Il faut maintenant placer le curseur du doute au bon endroit. C’est vrai, c’est une vraie difficulté qu’on a en France. Les espoirs sans lendemain, on est en train de dépasser ça.

« Je ne parlerais pas d’instinct de tueuses, mais plutôt de prise de conscience. On a les moyens de gagner. On s’entraine dur parce qu’on sait qu’en face on a de sacrées clientes. Le groupe a mûri et il est prêt. »

A Cape Town, la France se retrouve dans une poule C extrêmement difficile avec le Canada, l’Afrique du Sud et les USA, soit deux équipes sur trois qu’elle a déjà rencontrées une semaine plus tôt.

« C’est une poule très costaud dans tous les sens du terme », confirme David Courteix. « Il va y avoir un beau défi en tant qu’équipe avec du rugby athlétique, d’intensité, de combat, de pression. »

Les matchs de la poule C samedi 09 décembre (heure française)

France 7 Féminin v Afrique du Sud – 08h44

France 7 Féminin v USA – 11h06

France 7 Féminin v Canada – 16h96

Les matchs sont à suivre sur RugbyPassTV (gratuit)