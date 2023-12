Décembre, le mois de la remise en route pour le XV de France

Le mois de décembre est chargé pour le nouveau staff du XV de France appelé par le sélectionneur Fabien Galthié. Dix jours après sa présentation officielle au Pic-Saint-Loup (Hérault) le nouveau staff a dirigé sa première séance d’entraînement mardi 5 décembre.

Dans le cadre de la préparation au Tournoi des Six Nations 2024, le staff est réuni du 4 au 7 décembre au C.N.R. de Marcoussis (91) pour un stage d’entrainement, suivi d’un séminaire de travail du mercredi au jeudi.

« S’entraîner à entraîner », est le nom de cette première session – menée avec les U20 développement – pour que tous les membres s’alignent sur le même projet.

Le staff était au complet sur les terrains de Marcoussis : Patrick Arlettaz (en charge de l’attaque), Laurent Sempéré (en charge de la conquête), Nicolas Jeanjean (en charge de la performance), mais aussi ceux qui ont rempilé comme Shaun Edwards (défense) et William Servat (mêlée).

Une convention à renouveler le 13 décembre

Après ce séminaire de quatre jours, l’échéance suivante sera le mercredi 13 décembre où la Fédération Française de Rugby (FFR) et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) rediscuteront de la convention qui lie les deux parties et censée faciliter le passage des internationaux des clubs à l’équipe nationale et inversement.

Depuis Marcoussis, Galthié sera en visio avec l’ensemble des clubs du Top 14 pour leur partager son analyse sur la campagne tronquée de la Coupe du Monde de Rugby et tenter d’obtenir les mêmes moyens dont il bénéficiait au fil des années précédentes, soit, entre autres, la mise à disposition de 42 joueurs pour préparer les matchs des Bleus.

« Ce cadre ne changera pas jusqu’en 2027 », avait tranché le président de la LNR René Bouscatel quelques jours avant. « Il faut continuer à travailler main dans la main », avait insisté Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR, en charge du projet.

La même semaine, le staff établira une première liste de noms pour préparer le Tournoi des Six Nations qui va venir vite. La première rencontre est prévue contre l’Irlande le 2 février à Marseille.

« On commencera déjà à avoir une orientation pour l’équipe de France », a soufflé William Servat face à la presse au deuxième jour du séminaire du nouveau staff.