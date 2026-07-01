Contre l'Espagne, qui vient d'encaisser 90 points, France U20 s'attend quand même à un « gros défi en conquête »

France U20 poursuit son chemin dans sa quête du Graal au Championnat du monde Junior en Géorgie. Après avoir validé la première étape fidjienne (45-13), les Bleus abordent le deuxième round jeudi contre l’Espagne (11 heures), là encore une équipe largement à leur portée. Quand les Français récitaient leurs gammes, surtout devant, face aux Iliens, les Ibériques se faisaient de leur côté ratatiner par l’Australie (90-22).
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Plus qu’une correction, une véritable boucherie subie par cette équipe qui rêve de grandir dans le rugby international mais qui demeure encore loin des meilleurs. Même si elle ne peut que s’améliorer, encaisser plus de points qu’il n’y a de minutes dans une rencontre en dit tout de même long sur ses possibilités du moment.
Malgré cela, l’entraîneur adjoint de France U20, Arnaud Héguy, a choisi de mettre en avant les points forts des jeunes Leones.
VIDEO
« L’Espagne va nous proposer autre chose que les Fidjiens, assure l’ancien talonneur. C’est une équipe plus consistante devant, elle va proposer une forte opposition en mêlée, notamment avec son axe gauche qui a été très performant contre l’Australie. Ce sera un gros défi pour nous dans le secteur de la conquête et tout sera nivelé par les conditions climatiques. On va s’adapter et essayer de répondre. On doit franchir des étapes et monter en puissance. »
🇫🇷🇪🇸 Voici notre équipe de #FranceU20 pour affronter l’Espagne !
Rendez-vous ce jeudi à 11H pour le deuxième match de la phase de poule ! 🔥
Car là est tout l’enjeu de ce deuxième match, au-delà de la victoire que tout le monde attend et qui ne fait que peu de doutes. Les Bleuets doivent amener quelque chose en plus par rapport à leur entrée en matière, globalement positive mais avec vingt dernières minutes de moins bonnes factures.
En cela, l’adversaire importe peu même si ce dernier reste sur une énorme raclée, comme l’a laissé entendre le centre bayonnais Bastien Rasal.
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« Nous abordons chaque match comme une finale. On a vu les scores mais on se focalise surtout sur notre équipe et sur le fait de pouvoir sortir la meilleure performance. »
« Certes pour la confiance du groupe, plus le score sera important mieux ce sera, mais on se concentre sur nous » abonde Arnaud Héguy, soucieux de ne pas voir ses jeunes troupes se perdre dans un excès de suffisance qui pourrait nuire à la prestation d’ensemble, avant la finale du groupe annoncée contre l’Australie qui sera quoiqu’il arrive d’un tout autre ressort.
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