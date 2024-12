Champions Cup : Clermont s'appuie sur son pack pour dominer le Benetton

Clermont s’est imposé 28-0 devant le Benetton Rugby, engrangeant une victoire bonifiée qui lance bien la campagne auvergnate.

L’AS Clermont a réussi son retour en Champions Cup en battant largement le Benetton Rugby 28-0, bonus offensif à la clé malgré le temps très froid en Auvergne ce samedi.

Mais ce fut plus compliqué que le score ne le laisse paraitre, les Italiens ayant sans conteste dominé la deuxième période sans parvenir toutefois à marquer le moindre point.

Tout n’a pas fonctionné chez les Auvergnats, et Christophe Urios a d’ailleurs pesté à la pause sur les maladresses de ses joueurs et les difficultés à développer du jeu. Mais ils ont pu compter sur leur pack, déjà diablement efficace en Top 14.

Les quatre essais des Jaunards, qui inauguraient leur maillot européen électrique, sont en effet l’œuvre des avants : doublé pour le talonneur Barnabé Massa, doublé pour l’habituel flanker positionné deuxième ligne ce samedi Peceli Yato.

Une deuxième période terne côté ASM

Les deux réalisations de Massa sont des copies conformes : lancer de lui-même, prise de l’homme de match Killian Tixeront, ballon porté qui revient dans les mains du talonneur qui aplatit (31e, 39e).

Avant cela, les gros avaient déjà fait le job. Sur une pénalité jouée à la main à la 9e minute, il a suffi de deux temps de jeu avant que Yato n’ouvre la marque.

Cela a été un peu plus terne en deuxième période, l’ASM défendant beaucoup, et plutôt bien.

Les Clermontois ont tout de même su faire l’effort en toute fin de match pour aller chercher le bonus offensif en renouant avec la méthode qui a fonctionné ce samedi : on fait confiance aux gros. Et Yato bouclait la boucle en marquant son deuxième essai, en force évidemment.

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 0 4 Essais 0 4 Transformations 0 0 Drops 0 70 Courses avec ballon 107 4 Franchissements 2 15 Turnovers perdus 16 7 Turnovers gagnés 6

La réaction de Christophe Urios (entraîneur de Clermont)

« Je n’ai pas vraiment aimé le contenu et on n’a pas livré un bon match. Ce sport est impitoyable quand tu ne mets pas les choses dans l’ordre, mais le contrat est rempli avec ces cinq points et en laissant cette équipe de Trévise à zéro. Notre rugby n’a pas été bon, nos avants n’ont pas été conquérants, on a eu du mal sur les mauls. Je ne m’attendais pas à ça, on me dit que Clermont aime la coupe d’Europe, mais je ne l’ai pas vu aujourd’hui. On entre dans un bloc très difficile et si on a ce genre de contenu, on va souffrir. On a beaucoup défendu en deuxième période parce qu’on a été indiscipliné, mais on a su résister et ça, c’est satisfaisant. La semaine avait pourtant été bonne, mais on n’a pas eu peur de Trévise et on l’a payé. La semaine prochaine, je pense qu’on aura la trouille du Leinster, alors j’espère que ce sera mieux sur le terrain. La semaine prochaine, on va jouer l’une des meilleures équipes d’Europe, on n’aura pas de pression en allant jouer dans un grand stade et on va voir ce que l’on aura envie de faire. »