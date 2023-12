Cape Town : suivez le guide !

Kyle Brown est l’un des joueurs sud-africains de rugby à sept les plus titrés. Puissant avant polyvalent, il a été le capitaine des Blitzboks qui ont remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016 et, à 36 ans, il compte plus de 300 sélections dans le format court du rugby, marquant plus de 100 essais.

Le meilleur endroit pour admirer un coucher de soleil

Les couchers de soleil sont célèbres au Cap, certains des meilleurs au monde, il y a donc une pléthore d’endroits incroyables à visiter, où vous pourrez regarder le soleil glisser dans l’océan Atlantique.

Lion’s Head est très fréquenté par les touristes, mais personnellement, je vous recommande Second Cross, sur la montagne Coetzenburg, qui est plus proche de chez nous.

J’adore être en plein air. Vous pouvez même prendre un petit moulin à café manuel et votre Aeropress pour préparer une tasse de café et admirer la vue. C’est tout simplement magnifique et c’est un endroit agréable pour la famille. La vue s’étend de Stellenbosch jusqu’à l’est du Simonsberg. La randonnée dure environ 45 minutes et est à la portée de la plupart des personnes en bonne condition physique. Il est niché au-dessus du Danie Craven Stadium, ce qui fait que le rugby n’est jamais très loin.

Le meilleur snack-bar

Stellenbosch, à une courte distance en voiture du Cap, propose des bars à vin parce que les exploitations agricoles de la région ont besoin de s’implanter en ville. Elles ont donc ouvert des échoppes proposant les meilleurs chardonnays ou sauvignons blancs, ainsi que de nombreux snacks.

En fait, j’aime beaucoup le café et j’ai ma propre marque, 18 Coffee, que je gère en partenariat avec Cecil Afrika, une légende vivante, et Philip Snyman, l’actuel entraîneur adjoint des Blitzboks.

Eighteen est une combinaison de nos maillots, le numéro 2, le numéro 6 et le numéro 10. Si je suis en ville, il faut que j’aille chez Origin Coffee Roasting. C’est à deux pas de l’hôtel des joueurs et c’est là que j’ai commencé à me passionner pour le café. Ils sont formidables et font tous les cafés imaginables, mais mon préféré est un Cortado – et leurs flat whites sont superbes.

Le meilleur endroit pour un repas du soir

Il y a tellement de restaurants extraordinaires dans la région. Ma femme et moi aimons beaucoup cuisiner. J’aime bien sortir pour manger quelque chose que je ne peux pas cuisiner, alors j’opte pour l’Asie.

Il y a un petit restaurant appelé Genki à Stellenbosch, où je n’ai jamais eu un mauvais repas. Il est toujours complet et la nourriture y est excellente. Nous commençons par des sushis ou des ramen et nous continuons comme ça.

Au Cap, il faut absolument manger un steak. Nous, les Saffas, aimons la viande, alors des endroits comme Iron Steak and Bar ou Nelson’s Eye vous conviendront parfaitement.

Le meilleur endroit pour se détendre

En tant que père de trois enfants, je n’ai pas beaucoup fréquenté les boîtes de nuit ces derniers temps, mais j’ai eu de très bons échos de Bree Street. Elle est très à la mode.

Il y a un événement appelé “First Thursdays” (les premiers jeudis du mois). Au départ, il s’agissait d’une exposition d’art où les magasins présentaient leurs œuvres, puis tous les pubs, restaurants et bars s’y sont mis et toute la rue s’est littéralement transformée en festival pour la nuit. C’est un endroit assez spécial.

Pour une soirée plus calme, sur le front de mer, l’OCFM (Oranjezicht City Farm Market) est charmant. L’ambiance y est plus familiale, la cuisine est incroyable et la vue sur la baie est imprenable. De quoi apprécier les lieux.

La meilleure randonnée

Il faut absolument faire une randonnée sur Table Mountain. Il existe une multitude d’itinéraires, mais j’aime commencer par Kirstenbosch, un superbe jardin botanique. On remonte ensuite le Nursery Ravine, puis on descend la Skeleton Gorge, et en 40 minutes, on se retrouve assis à contempler le Cap. C’est une bonne séance d’entraînement et il faut prévoir trois ou quatre heures pour la terminer, mais les vues susciteront beaucoup d’envie sur votre fil Instagram.

Une chose à faire absolument

Une longue journée de farniente sur les plages de Camps Bay ou de Clifton s’impose. Les vues, avec les montagnes en toile de fond, sont tout simplement incroyables et la beauté est que vous pouvez sentir le sable doré entre vos orteils et rester allongé sans rien faire. Le bonheur.

Après avoir profité des rayons du soleil, vous pouvez prendre un en-cas pour le déjeuner, avant de vous allonger sur le dos en regardant l’océan d’un bleu d’encre. C’est l’une des choses les plus paisibles que vous puissiez faire. L’eau est vivifiante et, heureusement, un peu froide pour les requins.