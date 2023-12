Baptiste Serin bientôt un retour durable en Bleu ?

A 29 ans, Baptiste Serin n’en a pas fini avec le XV de France et son avenir avec la sélection de Fabien Galthié pourrait bientôt être ravivé. D’autant qu’avec son club de Toulon (pour lequel il joue depuis 2019) il est dans une bonne passe avec une deuxième place dans le Top 14 à l’issue de la 9e journée, à un point du leader Racing 92. Serin cumule 418 minutes de jeu en huit rencontres (dont cinq comme titulaire) avec 18 points marqués.

ADVERTISEMENT

Alors qu’il figurait dans le groupe de préparation pour la Coupe du Monde de Rugby, il n’a finalement pas fait partie du groupe des 33 éliminé en quart de finale. Mais un autre évènement pourrait changer la donne : la mobilisation du capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont sur le projet rugby à sept en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024.

C’est une certitude, Dupont ne participera pas au Tournoi des Six Nations 2024 étant donné qu’il devrait se trouver au même moment sur la tournée américaine – Vancouver du 23 au 25 février puis Los Angeles les 2 et 3 mars – avec l’équipe de France de rugby à sept.

« Une place se libère… »

Dans une interview à L’Equipe, Baptiste Serin dit : « Une place se libère et pas des moindres puisque c’est le capitaine. Mais je n’ai aucune prétention à dire que je mérite sa place, loin de là. J’ai envie d’être dans le groupe et j’essaie d’être le meilleur possible pour y prétendre. »

Celui qui compte déjà 44 sélections (depuis 2016) a vécu ses deux dernières en tant que remplaçant en août contre l’Ecosse (défaite 25-21) et contre les Fidji (Victoire 34-17). C’était alors la première fois qu’il rejouait depuis le Tournoi 2021 où il avait pris un carton jaune contre l’Ecosse.

Depuis 2018, il est devenu intermittent avec le XV de France, faisant à chaque fois un bout de Summer Series, un bout de Tournoi, un bout de tests d’automne. Mais plus jamais en intégralité.

« J’ai fait le deuil de ces années où j’ai couru après l’équipe de France sans avoir le maillot. Fabien (Galthié, ndlr) m’a donné l’opportunité de le reporter à deux reprises cet été. C’était un bonheur que je ne pourrais pas décrire », dit-il encore dans L’Equipe.

« Ça m’a tellement manqué pendant des années et j’ai fait tellement d’efforts pour y revenir lors de la préparation. »

ADVERTISEMENT

Sur ses 44 sélections, il n’a été titulaire que 15 fois, dont la dernière contre l’Italie en novembre 2020. Pragmatique, il dit : « si j’y suis tant mieux, sinon tant pis ».