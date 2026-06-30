Avec plus que 10 équipes, le Super Rugby est obligé d'adapter son format

Douze équipes en 2025, Onze équipes en 2026 et plus que dix équipes en 2027. Le Super Rugby Pacific est obligé d’adapter son format après la fin de la franchise du Pacifique, Moana Pasifika, dont les joueurs sont incités à aller jouer ailleurs à l’image du trois-quarts centre et ailier Lalomilo Lalomilo qui vient de signer au FC Grenoble (Pro D2) pour la saison prochaine et la suivante.
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Reprise le 12 février 2027…
Pour la saison 2027, le Super Rugby Pacific est obligé de se réinventer pour conserver une certaine intensité après une saison qui a battu des records. En bref, le calendrier sera allongé d’une semaine avec un coup d’envoi fixé au 12 février, une seule pause sera instaurée et chacune des dix équipes aura seize matchs à disputer, soit deux de plus qu’en 2026.
Par conséquent, la phase finale est également remodelée mais toujours ouverte aux six premiers. Les deux équipes en tête accéderont directement aux demi-finales avec une semaine de repos en plus (comme en Top 14) tandis que les troisième et quatrième recevront les sixième et cinquième dans des matchs à élimination directe, dont les vainqueurs devront ensuite s’imposer à l’extérieur pour poursuivre leur route.
La finale est programmée le 26 juin 2027.
… et finale le 26 juin 2027
« Nous sommes ravis d’avoir mis en place une structure qui repousse les limites de notre fenêtre de compétition afin d’offrir plus de matchs et de donner à chaque supporter davantage d’occasions de voir son équipe en action », explique Jack Mesley, le directeur général de la compétition.
« Notre nouvelle formule garantit que les équipes auront plus que jamais besoin de terminer dans les deux premiers pour obtenir une semaine de repos, et dans les quatre premiers pour accueillir un match à domicile, tandis que chaque rencontre de phase finale sera un véritable match à quitte ou double sur la route du titre.
« Après le succès du Super Round en 2026, nous travaillons activement pour confirmer qu’il restera une partie intégrante de notre calendrier l’an prochain. »
VIDEO
Les principaux changements en bref
Saison régulière allongée à 17 semaines
Une seule journée off par équipe au lieu de deux, ce qui réduit les temps de récupération
16 matchs disputés par chaque équipe, soit deux de plus qu’en 2026
Phase finale toujours à six, mais avantage renforcé pour les deux premiers directement qualifiés en demi-finales avec une semaine de repos
Barrages à élimination directe pour les équipes classées de 3 à 6, avec un parcours ensuite à l’extérieur pour les vainqueurs
Finale fixée au 26 juin, au terme d’une phase finale en trois semaines
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