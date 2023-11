Ardie Savea et Ben O'Keefe nommés aux ASB Rugby Awards

Après avoir été couronné Joueur World Rugby de l’Année aux World Rugby Awards à Paris fin octobre, Ardie Savea apparaît comme le grand favori pour une autre distinction prestigieuse en Nouvelle-Zélande.

New Zealand Rugby a dévoilé les nommés pour les prix des meilleurs joueurs, joueuses, entraîneurs, équipes, arbitres et bénévoles du pays, en amont de la prestigieuse cérémonie des ASB Rugby Awards 2023 qui se déroulera le 14 décembre.

Ardie Savea, qui manquera l’intégralité de la saison du Super Rugby Pacific l’année prochaine après avoir pris un congé sabbatique au Japon, est l’un des quatre nommés pour le titre de Joueur des All Blacks de l’année.

Un moment fort pour le rugby en Nouvelle-Zélande

Les ASB Rugby Awards sont un moment fort du calendrier annuel du rugby, célébrant le meilleur du rugby en Nouvelle-Zélande, du rugby amateur aux équipes nationales.

Les Rugby Awards récompensent celles et ceux qui ont atteint l’excellence dans tous les domaines du rugby en Nouvelle-Zélande, tout en incarnant les valeurs du rugby.

Forte concurrence

Parmi les nommés pour l’illustre Kelvin R Tremain Memorial Player of the Year, qui récompense le meilleur joueur de rugby de Nouvelle-Zélande, Savea semble être le favori.

Les frères Barrett, Jordie et Scott, sont également en lice pour le titre de Joueur de l’Année, tout comme Aaron Smith, qui a disputé son dernier test lors de la défaite en finale de la Coupe du Monde de Rugby.

Scott Barrett est également en lice pour le titre de Joueur de l’année du Super Rugby Pacific, mais il devra faire face à la concurrence de ses compatriotes Mark Tele’a et Damian McKenzie.

Toujours chez les hommes, Leroy Carter et Akuila Rokolisoa, nommés pour le titre de Joueur World Rugby à Sept à l’Année, sont en lice pour le prix Richard Crawshaw Memorial All Blacks Sevens Player of the Year.

Des surprises chez les filles

Il est intéressant de noter que ni Michaela Blyde ni Tyla Nathan-Wong ne figurent sur la liste des meilleures joueuses de rugby à sept, bien qu’elles aient été sélectionnées dans cette catégorie aux World Rugby Awards et que Nathan-Wong a reçu le prix à Paris.

A la place, les étoiles montantes Jorja Miller et Risaleanna Pouri-Lane ont été nommées pour le titre de Joueuse des Black Ferns Sevens de l’année, ainsi que la favorite des supporters, Stacey Waaka.

« Nous savons qu’à travers la Nouvelle-Zélande, de nombreux clubs de rugby sont au service de leurs communautés bien au-delà du rugby et la reconnaissance du travail formidable de nos clubs est une excellente contribution aux récompenses », a déclaré Mark Robinson, DG de la NZR, dans un communiqué.

Les nommés pour les ASB Rugby Awards 2023 sont :

New Zealand Rugby Referee of the Year (arbitre de l’année)

Maggie Cogger-Orr

Angus Mabey

Ben O’Keeffe

Charles Monro Rugby Volunteer of the Year (Bénévole de l’année)

Chris Fife (Northland)

John Hume (Counties Manukau)

Sharlene Wiselam (Canterbury)

Allen Grainger (Waikato)

Te H?pai New Zealand Rugby Community Impact Award

Steven Li (Asian Non-Contact Rugby Program)

Te Kahurangi Skelton (Otago M?ori Rugby)

Richard Perkins (Otago Rugby Football Union)

New Zealand Rugby Age Grade Player of the Year (Jeune de l’année)

Harry Godfrey (Hawke’s Bay)

Macca Springer (Tasman)

Angelica Mekeke-Vahai (Auckland)

Ian Kirkpatrick Medal (Heartland Player of the Year)

Siu Kakala (South Canterbury)

Stuart Leach (Poverty Bay)

Alekesio Vakarorogo (Whanganui)

Duane Monkley Medal (NPC Player of the Year)

Etene Nanai-Seturo (Counties Manukau)

Adrian Choat (Auckland)

Fergus Burke (Canterbury)

Timoci Tavatavanawai (Tasman)

Fiao’o Faamausili Medal (FPC Player of the Year)

Krysten Cottrell (Hawke’s Bay)

Laura Bayfield (Canterbury)

Kaipo Olsen-Baker (Manawatu)

ASB National Men’s Coach of the Year (entraîneur de l’année)

Nigel Walsh (South Canterbury)

Neil Barnes (Taranaki)

Scott Robertson (Crusaders)

ASB National Women’s Coach of the Year (entraîneure de l’année)

Rawinia Everitt (Northland)

Blair Baxter (Matat?)

Willie Walker (Auckland)

ASB New Zealand Coach of the Year (entraineur de l’année)

Toutes les équipes en noir sont éligibles

DHL Super Rugby Pacific Player of the Year (joueur du Super Rugby Pacific)

Mark Tele’a (Blues)

Scott Barrett (Crusaders)

Damian McKenzie (Chiefs)

Sky Super Rugby Aupiki Player of the Year (joueuse du Super Rugby Aupiki)

Renee Holmes (Matat?)

Lucy Jenkins (Matat?)

Luka Connor (Chiefs Manawa)

Tanya Kalounivale (Chiefs Manawa)

Tom French Memorial M?ori Player of the Year (joueur de l’année)

Aaron Smith (Ng?ti Kahungunu, Manawatu)

Billy Harmon (Ng?i Tahu)

Stacey Waaka (Ng?i T?hoe)

Arihiana Marino-Tauhinu (Nga Puhi, Ngai Tahuhu)

Richard Crawshaw Memorial All Blacks Sevens Player of the Year (joueur de rugby à sept de l’année)

Leroy Carter

Akuila Rokolisoa

Dylan Collier

Black Ferns Sevens Player of the Year (joueuse de rugby à sept de l’année)

Jorja Miller

Stacey Waaka

Risaleaana Pouri-Lane

Black Ferns Player of the Year (Black Fern de l’année)

Maiakawanakaulani Roos

Liana Mikaele-Tu’u

Amy du Plessis

All Blacks Player of the Year (All Black de l’année)

Jordie Barrett

Scott Barrett

Ardie Savea

Aaron Smith

Adidas National Men’s Team of the Year (Club Hommes de l’année)

Crusaders

Taranaki Bulls

South Canterbury

Adidas National Women’s Team of the Year (Club Femmes de l’année)

Auckland Storm

Northland Kauri

Matat?

Adidas New Zealand Team of the Year (Equipe de l’année)

Toutes les équipes en noir sont éligibles