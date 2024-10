Après Kolisi, Ilona Maher dans la liste des 100 de Time Magazine

La joueuse de rugby à sept des USA Ilona Maher intègre la liste des 100 personnalités importantes établie par le Time magazine.

La liste TIME100 Next, en est à sa cinquième édition et « a été créée pour reconnaître que bon nombre des leaders les plus influents d’aujourd’hui sont des personnes qui n’attendent pas longtemps avant d’avoir un impact », selon Sam Jacobs, le rédacteur en chef de Time.

L’année précédente, c’est l’ex-joueur du Racing 92 Siya Kolisi qui avait eu cet honneur, alors qu’il venait d’être sacré champion du monde pour la deuxième fois avec les Springboks à France 2023.

« Il est grand temps de prêter attention à une femme comme Ilona Maher ! », indique Lindsey Vonn, triple médaillée olympique en ski alpin dans Time, dans son texte de présentation.

« De nombreuses femmes, moi y compris, ont tenté de défendre l’idée que la force féminine se présente sous diverses formes et tailles, mais Ilona a franchi une nouvelle étape. Elle incarne non seulement la puissance physique, mais aussi ce que signifie avoir une véritable confiance en soi. Son parcours aux Jeux olympiques de Paris était incontournable en ligne, et il est facile de comprendre pourquoi.

« Elle est franche, honnête et ne craint pas d’exprimer ses opinions. Elle travaille dur, exhibe fièrement ses muscles, a récemment fait la couverture de Sports Illustrated Swimsuit, et a même dégusté un croissant géant à Paris dont j’étais terriblement jalouse. Ilona est tout ce que nous sommes.

« Dans un monde où les réseaux sociaux prônent une perfection souvent artificielle et le jugement constant, Ilona montre à la génération future que la force et la beauté peuvent exister dans toutes les formes et tailles.

« Qu’elle ait fait partie de l’équipe ayant remporté la première médaille olympique des États-Unis en rugby à sept féminin n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous l’adorons. Je suis extrêmement fière qu’une personne comme elle représente notre pays et serve de modèle à tant de femmes, y compris à moi. »

Vedette de l’émission américaine Danse avec les Stars, Ilona Maher compte aujourd’hui près de quatre millions d’abonnés sur Instagram, ce qui en fait la personnalité de rugby la plus suivie sur les réseaux sociaux.

BREAKING NEWS: @ilona_maher and @Dance10Alan dancing to “the time of my life” just received a 55 minute standing ovation from me in my living room after watching it for the 200th time #DWTS pic.twitter.com/ZPPGbSGHP3 — lauren❣️ (@timelessfolklre) September 25, 2024