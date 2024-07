Angleterre : concentration maximale pour battre la France

Steph Else, numéro 8 de l’équipe féminine d’Angleterre U20, a exhorté ses coéquipières à se concentrer sur leur « discipline et sur l’essentiel » alors qu’elles tentent de remporter une rare victoire dans la catégorie jeune contre la France, dimanche 14 juillet à Parme.

Steph Else, sacrée Jeune Joueuse de Rugby Féminin de la saison en Premiership, faisait partie de l’équipe qui s’est inclinée 74-0 contre les Bleuettes à Rouen en avril.

C’est la plus grande défaite jamais subie par une équipe féminine d’Angleterre et la joueuse de Gloucester-Hartpury a admis cette semaine que cette défaite avait laissé l’équipe dans « une grande souffrance ».

Cependant, Else, qui a mené l’Angleterre à la victoire 55-24 contre le Pays de Galles mardi dans le cadre du Summer Series féminin, estime que l’équipe s’est améliorée depuis.

Elle est convaincue que les Anglaises ont ce qu’il faut pour remporter une deuxième victoire dans l’histoire de cette rencontre, dans le nord de l’Italie.

« Je pense que nous commençons à monter en puissance », dit-elle à RugbyPass. « Lors du premier match (des Summer Series contre l’Irlande), je ne pense pas que nous ayons enclenché la troisième vitesse.

« Et je pense que maintenant nous commençons à passer la vitesse supérieure, et je trouve que ça se voit vraiment dans notre jeu et dans les résultats que nous obtenons aussi. »

Interrogée sur ce que l’Angleterre doit faire pour battre la France, Else ajoute : « Il faut que nous soyons au point sur nos fondamentaux.

« Parfois, nous nous sommes presque laissé aller au niveau de la discipline. Je pense qu’au début du match, c’est comme ça que le Pays de Galles est entré dans le match.

« Mais une fois que nous avons réglé cette question, que nous avons clarifié les choses et gardé nos mains hors du ruck ou d’autres choses de ce genre, nous avons commencé à avancer et le score a continué à refléter la façon dont nous voulions jouer.

« Mais oui, je pense que c’est juste une question de discipline et d’application de nos fondamentaux. »

Else est satisfaite de la performance de l’équipe contre le Pays de Galles et pense que la synergie offensive entre les avants et les arrières s’est améliorée au cours des deux matchs en Italie.

« Nous n’avons pas atteint le niveau que nous souhaitions lors du match contre l’armée (une victoire 99-5) ou lors des deux premiers matchs de la saison », explique-t-elle. « Maintenant, nous montrons vraiment ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe et à quel point nous sommes capables de nous entendre.

« Je pense que [contre le Pays de Galles] nous avons montré beaucoup de liens entre les arrières et les avants, et je pense que ça a été notre principale difficulté tout au long de la saison, la cohésion entre les arrières et les avants. »

Plus généralement, Steph Else explique le retard de l’Angleterre sur la France au niveau des catégories jeunes par le temps que les joueuses passent à s’entraîner ensemble.

De nombreuses joueuses de l’équipe d’Angleterre de LJ Lewis font déjà partie de l’équipe première des clubs de PWR et participent également au Super Rugby du British Universities and College Sport (BUCS), côté études et engagements internationaux.

Else, par exemple, a disputé 19 matchs de championnat et de coupe pour Gloucester-Hartpury au cours de la saison 2023-24, en plus d’apparaître dans le BUCS Super Rugby avec Hartpury.

« Elles ont beaucoup plus de temps ensemble que nous », observe-t-elle. « Je pense qu’avec le temps dont nous disposons, nous sommes une très bonne équipe.

« Mais elles ont l’occasion d’être ensemble beaucoup plus souvent tout au long de l’année. Alors que nous sommes avec nos clubs de PWR, nous sommes avec le BUCS, et évidemment nous n’avons pas les moyens d’être ensemble autant que nous le devrions.

« Mais je pense que nous nous débrouillons très bien compte tenu du temps que nous avons passé ensemble. »

Cet article a été à l’origine publié en anglais sur RugbyPass.com et adapté en français par Willy Billiard.