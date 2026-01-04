Venu à La Rochelle avec une équipe Espoirs améliorée, Toulon fait pire que Montauban sur un match

En alignant une telle équipe dimanche à La Rochelle, Pierre Mignoni s’attendait à souffrir ce dimanche en clôture de la 14e journée de Top 14. Sur ce point, le scénario été très conforme à ses attentes. Pour cette rencontre, manquaient à l’appel pour cause de blessure, Pierre Damond, Matthias Halagahu, Beka Gigashvili, Jean-Baptiste Gros, Gianmarco Lucchesi, Swan Rebbadj, Joe Quere-Karaba, Antoine Frisch, Melvyn Jaminet, Matéo Garcia, Patrick Tuifua et le jeune Géorgien Mikheili Shioshvili, qui aurait pu faire ses débuts professionnels à La Rochelle.

ADVERTISEMENT

À ces seize joueurs s’ajoutaient les absences de Baptiste Serin, Gaël Dréan, Dany Priso et Setariki Tuicuvu, mis en vacances en prévision de la quinzaine de Champions Cup où le RCT entend se qualifier.

C’est ainsi que se présentait face aux Maritimes une majorité d’Espoirs du club, à laquelle se greffaient quelques professionnels dont l’ouvreur international italien Paolo Garbisi, et qui avaient pour capitaine le troisième demi de mêlée toulonnais Clovis Le Bail. Dans ces conditions, la déroute était certaine et elle a été sévère.

La Rochelle marque dix essais

Le bonus offensif assuré dès la demi-heure de jeu, les Rochelais, qui en avaient pris 60 le week-end précédent à Toulouse (60-14), ont passé leurs nerfs sur la classe biberon du Var. Des Minots qui ont particulièrement inspiré le vétéran Levani Botia, excellent durant la mi-temps qu’il a jouée, ainsi que Nolann Le Garrec, toujours là à proposer des solutions à l’intérieur et auteur d’un doublé (23e, 48e) ou encore le Tolu Latu, qui a aussi marqué deux essais (12e, 31e).

Encore touché par la débâcle au Stadium, le manager rochelais Ronan O’Gara affirmait en cours de partie : « On doit respecter notre ligne, c’est-à-dire rester à 0 point encaissé, être tueurs et gagner ce match 70 ou 80-0. » Le contrat a été presque rempli, à un essai près, les jeunes varois s’arrachant devant leur ligne pour ne pas encaisser un onzième essai après la sirène.

Il s’agit néanmoins de la défaite la plus large de la saison, qui détrône celle de Montauban à Clermont lors de la 5e journée (84-31, 53 points d’écart). Difficile de dire si ces joueurs, qu’on ne peut pas vraiment blâmer et qui composeront peut-être pour certains l’équipe de RCT des prochaines années, ont beaucoup appris de cette déculottée. Mais une chose est sûre : peu importe leur carrière, ils ne l’oublieront jamais.