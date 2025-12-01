Ronan O'Gara expulsé : « ça va juste continuer de nourrir la réputation que je suis un foufou »

Ce n’est pas nouveau que l’entraîneur sanguin de La Rochelle, l’ancien international irlandais Ronan O’Gara, a des soucis avec l’arbitrage. Depuis son arrivée au Stade Rochelais, en 2019, il a connu au moins six suspensions, pour un total de plusieurs dizaines de semaines, dont une dizaine rien que sur la saison 2022-2023.

Et dimanche soir au Stade du Hameau, il en a remis une couche. Prévenu une première fois par l’arbitre Jérémy Rozier qu’il ferait mieux de garder ses commentaires pour lui (à l’occasion du carton rouge d’Antoine Hastoy), il a finalement été rappelé à l’ordre à la 56e et invité à regarder le reste du match depuis les tribunes.

La colère de Ronan O’Gara, qui lui a coûté une exclusion à l’heure de jeu ❌#SPSR pic.twitter.com/8oHpSNwbXK — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 30, 2025

« Chacun son truc, je dois accepter ça, mais ça va juste continuer de nourrir la réputation que je suis un foufou », a concédé Ronan O’Gara en conférence de presse, revenant sur une faute que l’arbitre n’aurait pas sifflé. « J’ai contesté une décision. Je pense que vous avez tous les images : vous êtes pas debout, vous êtes à quatre pattes, vous n’avez pas le droit de jouer le ballon. Donc naturellement je conteste ça. »

Cette fois, était la fois de trop pour Jérémy Rozier, même si O’Gara se défend qu’à d’autres reprises par le passé, il ne s’était pas privé de critiquer l’arbitrage sans avoir été inquiété. « Tous mes actes au bord du terrain sont enregistrés et il y a un plan de cam sur moi, donc il n’y a rien à éviter », dit-il, bravache. « Je te promets : je parle 50 fois plus dans d’autres matchs. Mais ce soir, c’est comme ça… »

S’il s’attend à passer en commission de discipline dans les jours qui viennent et d’avoir une fois de plus une sanction salée, ce qui l’inquiétait aussi ce dimanche soir, c’était la discussion qu’il aurait le lendemain avec sa femme et ses enfants au petit déjeuner… « Je vais avoir la même discussion avec ma femme dans quelques heures, au petit-déjeuner avec mes cinq enfants, et ça va être compliqué pour moi demain matin », admettait-il, tout penaud.

Propos recueillis par Anthony Tallieu.