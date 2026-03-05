Édition du Nord
Pro D2

Feu sous la tribune à Colomiers : Brive a gardé son sang-froid

Feu au Stade Michel Bendichou

Drôle de soirée que les joueurs et supporters ont vécu au Stade Michel-Bendichou jeudi 5 mars, où un début d’incendie a brièvement interrompu la rencontre de Pro D2 entre Colomiers et Brive à la 68e minute alors que le CAB menait 17-10.

Un transformateur électrique situé sous la tribune d’honneur a commencé à prendre feu, provoquant la panne de l’un des projecteurs et une coupure de courant partielle dans le stade. L’arbitre, Thibault Santamaria, a immédiatement arrêté le match pour des raisons de sécurité, le jeu restant suspendu une dizaine de minutes environ.

Rencontre
Pro D2
Colomiers
10 - 23
Temps complet
Brive
Toutes les stats et les données

Les pompiers sont intervenus très vite, ont sécurisé la zone et maîtrisé le début d’incendie avant qu’il ne se propage, ce qui a permis la reprise de la partie.

Au moment de l’interruption, Brive menait 17-10, notamment grâce à un essai de Mathis Galthié, ancien joueur de Colomiers (2021-2025) et fils du sélectionneur du XV de France. Mais la pause forcée n’a pas enrayé la dynamique briviste : leur ouvreur Jamie Schillock a ajouté 6 points supplémentaires après la reprise, pour un score final de 23-10 en faveur de Brive, laissant la possibilité à Provence Rugby de récupérer la deuxième place en cas de victoire à Biarritz vendredi.

Trop pénalisés et improductifs en défense, les Bleu et Blanc, privés de leurs internationaux portugais et espagnols, enchaînent une deuxième défaite consécutive après leur revers à Vannes (40-12) et subissent leur troisième défaite à domicile de la saison.

Synthèse du match

1
Coups de pied de pénalité
6
1
Essais
1
1
Transformations
0
0
Drops
0
72
Courses avec ballon
156
1
Franchissements
7
21
Turnovers perdus
18
8
Turnovers gagnés
7

De son côté, Brive, emmené par cinq anciens Columérins, a construit patiemment sa victoire et est assuré de garder sa place dans les six premiers de Pro D2 à l’issu de cette journée.

La journée s’achèvera vendredi soir avec la rencontre entre Valence-Romans (4e) et Vannes (1er), favori à la remontée en Top 14 et qui pourrait bénéficier du faux-pas de Colomiers pour s’envoler en tête du championnat.

Pro D2

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Vannes
22
18
3
1
85
2
Colomiers
23
16
7
0
72
3
Provence Rugby
22
14
8
0
70
4
Valence Romans
22
14
8
0
62
5
Brive
23
12
10
1
59
6
Oyonnax
22
11
11
0
57
7
Agen
22
11
11
0
52
8
Aurillac
22
10
12
0
47
9
Grenoble
22
10
12
0
45
10
Soyaux Angouleme
22
10
12
0
44
11
USON Nevers
22
8
13
1
40
12
Beziers
22
9
13
0
38
13
Dax
22
10
12
0
35
14
Biarritz
22
8
13
1
35
15
Mont de Marsan
22
7
14
1
33
16
Carcassonne
22
6
15
1
30

