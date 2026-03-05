Feu sous la tribune à Colomiers : Brive a gardé son sang-froid

Drôle de soirée que les joueurs et supporters ont vécu au Stade Michel-Bendichou jeudi 5 mars, où un début d’incendie a brièvement interrompu la rencontre de Pro D2 entre Colomiers et Brive à la 68e minute alors que le CAB menait 17-10.

Un transformateur électrique situé sous la tribune d’honneur a commencé à prendre feu, provoquant la panne de l’un des projecteurs et une coupure de courant partielle dans le stade. L’arbitre, Thibault Santamaria, a immédiatement arrêté le match pour des raisons de sécurité, le jeu restant suspendu une dizaine de minutes environ.

Colomiers Brive Toutes les stats et les données

Les pompiers sont intervenus très vite, ont sécurisé la zone et maîtrisé le début d’incendie avant qu’il ne se propage, ce qui a permis la reprise de la partie.

Au moment de l’interruption, Brive menait 17-10, notamment grâce à un essai de Mathis Galthié, ancien joueur de Colomiers (2021-2025) et fils du sélectionneur du XV de France. Mais la pause forcée n’a pas enrayé la dynamique briviste : leur ouvreur Jamie Schillock a ajouté 6 points supplémentaires après la reprise, pour un score final de 23-10 en faveur de Brive, laissant la possibilité à Provence Rugby de récupérer la deuxième place en cas de victoire à Biarritz vendredi.

Trop pénalisés et improductifs en défense, les Bleu et Blanc, privés de leurs internationaux portugais et espagnols, enchaînent une deuxième défaite consécutive après leur revers à Vannes (40-12) et subissent leur troisième défaite à domicile de la saison.

Synthèse du match 1 Coups de pied de pénalité 6 1 Essais 1 1 Transformations 0 0 Drops 0 72 Courses avec ballon 156 1 Franchissements 7 21 Turnovers perdus 18 8 Turnovers gagnés 7

De son côté, Brive, emmené par cinq anciens Columérins, a construit patiemment sa victoire et est assuré de garder sa place dans les six premiers de Pro D2 à l’issu de cette journée.

La journée s’achèvera vendredi soir avec la rencontre entre Valence-Romans (4e) et Vannes (1er), favori à la remontée en Top 14 et qui pourrait bénéficier du faux-pas de Colomiers pour s’envoler en tête du championnat.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Vannes 22 18 3 1 85 2 Colomiers 23 16 7 0 72 3 Provence Rugby 22 14 8 0 70 4 Valence Romans 22 14 8 0 62 5 Brive 23 12 10 1 59 6 Oyonnax 22 11 11 0 57 7 Agen 22 11 11 0 52 8 Aurillac 22 10 12 0 47 9 Grenoble 22 10 12 0 45 10 Soyaux Angouleme 22 10 12 0 44 11 USON Nevers 22 8 13 1 40 12 Beziers 22 9 13 0 38 13 Dax 22 10 12 0 35 14 Biarritz 22 8 13 1 35 15 Mont de Marsan 22 7 14 1 33 16 Carcassonne 22 6 15 1 30