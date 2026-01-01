Nouveau coup de pression à Bayonne : «Je n’accepte pas qu’on prenne 45 points tous les week-ends à l’extérieur»

Sixième de la phase aller du Top 14 à égalité de points avec le Stade français, quatrième, l’Aviron bayonnais confirme sa très belle saison dernière et son changement de statut. Des résultats obtenus malgré les tensions vives entre le patron du sportif Grégory Patat et sa direction, incarnée par le duo Philippe Tayeb (président) – Laurent Travers (directeur du rugby). Un climat qui perdure malgré la prolongation récente de contrat du technicien auscitain jusqu’en 2028.

Exigeant, Tayeb demande plus de son équipe et l’a fait savoir dans une interview accordée au Midi Olympique. Tempérant le classement de l’Aviron par le fait qu’il ait reçu sept fois en treize journées, l’homme d’affaires basque a surtout regretté ses performances à l’extérieur.

« Ce n’est pas notre rugby. Le contenu de nos matchs à l’extérieur n’est pas satisfaisant. On prend 45,5 points en moyenne à l’extérieur. Oui, Jean-Dauger c’est exceptionnel, mais nous sommes fragiles sur les bases. Si on ne joue que parce que notre stade nous transcende, on ne pourra pas finir dans les objectifs. »

Réaction attendue à Montpellier

Un visage qui tranche en effet avec l’invincibilité bayonnaise à domicile, qui perdure depuis la fin de la saison 2023-2024. « Je n’accepte pas qu’on prenne 45 points tous les week-ends à l’extérieur, insiste Tayeb. Les équipes devant nous ne prennent pas quarante-cinq points en moyenne. Oui, ça peut arriver une fois, mais ça nous est arrivé cinq fois en Top 14. »

Regrettant par ailleurs quelques écarts nocturnes après la dernière victoire à l’arraché obtenue lors du Boxing Day contre le Stade français (35-34), Philippe Tayeb invite fortement son effectif à une réaction pour le prochain déplacement des Basques samedi à Montpellier (16h35). À voir si ce premier coup de pression de l’année 2026 trouvera écho auprès des joueurs et du staff.