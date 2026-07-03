Maxime Lucu, un capitaine excité : « Jouer les All Blacks représente beaucoup dans une carrière »

À la veille de son premier capitanat sous le maillot bleu, Maxime Lucu est conscient du défi que va affronter le XV de France samedi à Christchurch, contre les All Blacks. Mais le demi de mêlée ne ressent “pas forcément de pression particulière”.
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Quel état d’esprit à la veille de ce premier capitanat chez les Bleus ?
Il y a pas mal d’excitation. Déjà de jouer un match international avec l’équipe de France, ici, en Nouvelle-Zélande, à l’autre bout du monde. Oui, c’est beaucoup d’excitation. Forcément c’est un niveau au-dessus de ce qu’on peut rencontrer en Top 14 ou en Champions Cup. Mais je reste fidèle à moi-même. Je n’ai pas forcément de pression particulière, mis à part que c’est un gros match à jouer contre une belle équipe, si ce n’est l’une des meilleures équipes au monde.
Jouer les All Blacks chez eux, qu’est-ce que ça représente ?
Ça représente énormément dans une carrière de joueur. Déjà, de les jouer tout court. On sait l’importance et la place du rugby en Nouvelle-Zélande. Donc, on est très excités de ça. On se nourrit surtout du fait qu’il y a énormément de potentiel. Une belle équipe de France est alignée demain. Mais quand on voit nos vis-à-vis, peut-être les meilleurs au monde en ce moment, ce sera une belle opposition de style. Il y aura des beaux combats, individuels et collectifs.
VIDEO
Vous avez découvert un nouveau stade, le successeur de Lancaster Park, détruit après le tremblement de terre de 2011. Est-ce une donnée que vous prenez en compte, le fait que pour eux, c’est un match un peu historique ?
Forcément. Quand on connaît le contexte historique de ce stade, c’est encore plus fort. Et on est encore plus content de pouvoir jouer ce premier match international ici. C’est un beau moment que vont vivre les Néo-Zélandais demain. Nous aussi, parce qu’on sera sur le terrain. Ça sera bien pour les Néo-Zélandais, bien pour nous, et j’espère, un bon match pour tout le monde.
« En tant que compétiteur, quand il y a quelque chose à gagner, on est forcément à la recherche de ça »
Craignez vous leur triangle arrière Jordan-McKenzie-Clarke ?
Beaucoup de secteurs seront importants demain. Et celui-là en fait partie. On sait qu’ils ont une très grosse ligne de trois-quarts, avec beaucoup de vitesse et Jordie Barrett au milieu, un des meilleurs centres au monde, un deuxième 10. On a forcément étudié leurs forces, et ce côté-là en fait partie. Donc on va essayer de mettre en place une stratégie pour essayer de les mettre le moins possible en valeur.
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Penaud revient après avoir été écarté pendant le Tournoi. Est-il revanchard ?
Je ne sais pas si le mot revanche est dans sa tête. Le mot revanche est parfois un peu négatif. Il a juste envie de retrouver le maillot des Bleus. C’est quelque chose qui lui a manqué. Damian veut juste prendre du plaisir, venir ici pour se confronter à ce qui se fait de mieux. Il a changé. Il savait qu’il devait faire des efforts en plus sur le terrain, des efforts en plus sur les semaines d’entraînement, et montrer à tout le monde que la place n’est pas acquise quand on est l’équipe de France.
Samedi, ce n’est pas une simple tournée, mais un Championnat qui débute. Quelle différence pour vous ?
En tant que compétiteur, quand il y a quelque chose à gagner, on est forcément à la recherche de ça. On sait que c’est une compétition, avec six matchs et des points de bonus, offensifs, défensifs, que tout va compter. Là, forcément, les All Blacks, on ne les rejouera pas, à moins qu’à la fin de la compétition on se retrouve en finale !
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