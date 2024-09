Les Blacks Ferns cassent le protocole royal, et c'est très sympa à voir

L’équipe nationale féminine de Nouvelle-Zélande est actuellement en tournée en Angleterre, afin de disputer un match de préparation au WXV qui sent la poudre. Les Red Roses face aux Black Ferns, c’est en effet ce qui se fait de mieux dans le rugby féminin actuel.

Mais en attendant le duel, programmé samedi, les joueuses néo-zélandaises alternent entre entraînements et visites. C’est ainsi qu’elles ont été reçues à Buckingham Palace par le roi Charles III himself.

Sous les ors de la monarchie britannique, la rencontre a donné lieu à un moment très sympa durant lequel les Black Ferns n’ont pas hésité à bousculer le protocole royal toujours millimétré.

Les joueuses avaient visiblement préparé leur coup, encore fallait-il avoir le courage de se lancer. C’est l’ailière Ayesha Leti-I’iga qui s’en est chargé.

« On voulait toutes vous demander si on pouvait vous faire un câlin », commence-t-elle. « Si ça ne pose pas problème ».

« Un câlin ? », répond le roi, visiblement surpris. « Pourquoi pas ? », enchaîne-t-il immédiatement en ouvrant ses bras dans lesquels s’engouffre une demi-douzaine de joueuses aux anges.

« J’ai beaucoup apprécié cette occasion de vous rencontrer et de recevoir une étreinte si chaleureuse de la part de la plupart d’entre vous », a déclaré le roi un peu plus tard au cours d’un discours improvisé. « C’est très réconfortant ».

Le roi Charles, qui souffre d’un cancer, se rendra en Australie et effectuera une visite d’État à Samoa pour un sommet des dirigeants du Commonwealth.

Mais il ne se rendra pas en Nouvelle-Zélande. « Je suis extrêmement désolé de ne pas pouvoir venir en Nouvelle-Zélande fin octobre à cause des ordres du médecin, mais j’espère qu’il y aura une autre excuse [pour venir] d’ici peu ».

Et recevoir un autre câlin.

Thank you, @blackferns, for dropping into Buckingham Palace during your end of year tour!

Last night, The King welcomed the Black Ferns rugby team ahead of their match against the Red Roses at Twickenham this weekend and received an unexpected group hug in return! 🌹 v 🖤 pic.twitter.com/07V6Br8dYB

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2024