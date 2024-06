Le Black Lion et les Cheetahs en Challenge Cup pour encore deux ans

L’EPCR a confirmé que le Black Lion de Géorgie et les Toyota Cheetahs d’Afrique du Sud poursuivront leur participation en tant que clubs invités à la Challenge Cup pour les deux prochaines saisons.

ADVERTISEMENT

Le Black Lion de Tbilissi et les Toyota Cheetahs, qui joueront leurs matchs à domicile à Amsterdam, ont rempli les critères de participation fixés par l’EPCR, à savoir disposer d’un stade en Europe, être en mesure de sélectionner des équipes compétitives et respecter les standards minimums requis pour l’organisation d’un match.

Les deux clubs ont déjà apporté une contribution significative à l’EPCR Challenge Cup sur le terrain, les Toyota Cheetahs ayant atteint la phase à élimination directe du tournoi en 2022/23 et 2023/24.

La saison dernière, le Black Lion est même entré dans l’histoire en devenant le premier club géorgien à participer à un tournoi de l’EPCR et son impact a été immédiat avec une superbe victoire à l’extérieur contre les Scarlets ainsi qu’en attirant de nombreux spectateurs lors de ses matchs à domicile à Tbilissi, tandis que le match des Toyota Cheetahs contre la Section Paloise à Amsterdam a généré une affluence à guichets fermés au NRCA Stadium.

De plus, la désignation récente du très expérimenté Richard Cockerill à la double fonction d’entraîneur principal du Black Lion et de l’équipe nationale géorgienne ne manquera pas de rendre le club encore plus compétitif à l’avenir dans la Challenge Cup de l’EPCR.

Un signal important envoyé à la Géorgie

« Nous sommes absolument ravis d’inviter le Black Lion à poursuivre son parcours en Challenge Cup pour les deux prochaines saisons », a confirmé le président de l’EPCR, Dominic McKay.

« L’intégration du Black Lion et la continuité de la participation des Toyota Cheetahs témoignent de notre engagement à élargir la portée de nos tournois et à présenter de nouveaux talents passionnants aux fans du monde entier. Les Toyota Cheetahs ont déjà enrichi l’EPCR Challenge Cup par leurs performances la saison dernière, et nous sommes convaincus que la passion et l’engagement physique des Géorgiens augmenteront encore l’intensité du tournoi. »

« C’est un moment extrêmement important pour le rugby géorgien et pour le pays », a poursuivi le président de la fédération géorgienne de rugby, Ioseb Tkemaladze. « Nous avons tous travaillé dur pour cela – sur le terrain et en coulisses – pendant de nombreuses années. Nous sommes reconnaissants à l’EPCR d’avoir pris les devants et d’avoir fait preuve de la vision nécessaire pour favoriser le développement et la croissance du rugby à l’échelle mondiale. Je remercie personnellement Dominic McKay et son incroyable équipe pour leur travail acharné et leur soutien. »

ADVERTISEMENT

Le directeur général des Toyota Cheetahs, Ross van Reenen, a ajouté : « Nous sommes honorés que les Toyota Cheetahs aient été invités à participer aux saisons 2024/25 et 2025/26 de cette prestigieuse compétition. Nous sommes impatients de revenir à Amsterdam comme base principale, surtout après le succès de l’affluence record et de la vente à guichets fermés au NRCA Stadium. Faire partie de cette prestigieuse compétition internationale est important pour nous, et je remercie sincèrement l’EPCR et SA Rugby pour cette incroyable opportunité. »

En parallèle, l’EPCR a annoncé qu’elle explorait la mise en place d’un système de promotion basé sur le mérite pour la Challenge Cup, ainsi que la création d’invitations à long terme pour les clubs compétitifs avec des projets de développement ambitieux.

Les 18 clubs de la Challenge Cup 2024/25 de l’EPCR s’affronteront à nouveau dans trois poules de six, et le tirage au sort des poules pour la saison prochaine sont prévus le mardi 2 juillet à Cardiff.

Cet article publié à l’origine en anglais sur RugbyPass.com a été adapté par Willy Billiard.

ADVERTISEMENT