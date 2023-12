La finale de la RWC 2025 à Twickenham

Alors que le rugby féminin ouvre de nouvelles perspectives sur et en dehors du terrain, jusqu’à 49 000 supporters du nord-est de l’Angleterre et d’ailleurs auront une occasion unique de voir en action l’équipe en tête du classement mondial, les Red Roses, dans la soirée du vendredi 22 août lors du coup d’envoi de la 10ème édition de l’événement phare, élargi à 16 équipes.

ADVERTISEMENT

L’organisation de la finale à Twickenham, le samedi 27 septembre 2025, sera l’apothéose parfaite et symbolique d’un tournoi qui vise à conquérir les cœurs et à faire les unes à travers le monde, en galvanisant la prochaine génération de supporters, de joueuses et de partenaires autour de l’un des spectacles les plus passionnants du monde du sport. Les organisateurs espèrent ainsi battre le record de 58 498 spectateurs en affichant complet dans l’une des enceintes sportives les plus emblématiques du monde.

Fruit d’une collaboration entre World Rugby et la RFU, avec le soutien du gouvernement britannique, England 2025 se veut une célébration spectaculaire du rugby féminin, du sport féminin et de l’Angleterre, avec un tournoi qui fera date en établissant de nouvelles normes, en attirant de nouveaux publics et qui sera un catalyseur palpitant pour la croissance du rugby à l’échelle nationale et mondiale.

Cinq semaines de matchs riches en action culmineront avec la finale de la Coupe du Monde de Rugby féminin, qui se déroulera au stade de Twickenham, siège historique du rugby anglais, avec pour objectif d’atteindre des records d’audience dans les stades et sur toutes les plates-formes de supporters.

Un tournoi qui fera date

Pour la première fois, l’événement phare élargi sera organisé dans huit lieux et villes du pays, et 16 équipes s’affronteront pour être couronnées championnes du monde. Le format national fait de cette Coupe du Monde de Rugby féminin la plus accessible de tous les temps, offrant une opportunité inégalée aux fans de voir, de s’impliquer et de soutenir les stars du jeu féminin dans les villes et villages d’Angleterre, tout au long des cinq semaines du calendrier.

Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, a déclaré : « La Coupe du Monde de Rugby féminin Angleterre 2025 sera un tournant générationnel pour le rugby. La plus grande, la plus accessible et la plus regardée, sa dynamique imparable touchera, engagera et inspirera de nouveaux publics comme aucun événement de rugby ne l’a fait auparavant.

« Le choix de Sunderland pour le match d’ouverture souligne cet objectif. Nous voulons que ce soit un événement sportif dont tout le monde parle, auquel tout le monde veut participer et qui inspire les jeunes à y prendre part. »

Sunderland s’illumine

Aujourd’hui, 60 jeunes joueuses et joueurs de Sunderland ont eu l’occasion unique d’être entraînés par l’entraîneur de transition des Red Roses et la joueuse féminine la plus capée au monde, Sarah Hunter, au Stadium of Light, pour marquer l’occasion.

S’exprimant à cette occasion, Sarah Hunter a déclaré : « C’est un véritable privilège de participer à l’annonce des sites d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde de Rugby 2025 et de rencontrer tant de talentueux joueurs et joueuses de rugby du Nord-Est.

ADVERTISEMENT

« Le match d’ouverture du tournoi des Red Roses au Stadium of Light constituera une expérience extraordinaire pour les joueuses et les supporters et, ayant vécu l’atmosphère électrique créée par presque soixante mille personnes lorsque les Red Roses ont joué à Twickenham plus tôt cette année, je suis convaincue que la finale se déroulera à guichets fermés. »

Les préparatifs d’organisation avancent

Sarah Massey, directrice générale de la Coupe du Monde de Rugby féminin 2025, qui était également présente, a ajouté : « Nous avons travaillé en collaboration avec les équipes de nos villes et de nos stades pour impliquer les communautés locales et maximiser les opportunités de leur offrir une expérience inoubliable et inclusive.

« C’est l’ère du sport féminin et le rugby féminin s’imposera de façon particulièrement mémorable et audacieuse en 2025. La billetterie ouvrira l’année prochaine, et notre conseil aux amateurs de rugby, de sport et d’événements majeurs est de noter d’ors et déjà dans leurs agendas l’événement clé de 2025. Ce sera extraordinaire. »

Steve Grainger, directeur exécutif de la RFU chargé du développement du rugby et membre du conseil d’administration de la Coupe du Monde de Rugby 2025, a déclaré : « Le Stadium of Light et le stade de Twickenham, qui accueilleront les matchs d’ouverture et de clôture, ainsi que les six autres sites du tournoi, témoignent de l’objectif de la RFU de stimuler le développement du sport dans tout le pays et de réaliser notre ambition d’avoir 100 000 joueuses d’ici 2027.

« Pour mener ce travail plus avant, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Sport England, le gouvernement britannique et d’autres organisations pour créer un programme d’héritage transformationnel. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement de s’être engagé financièrement dans ce tournoi transformateur. »

Un cadre parfait pour l’ouverture

Le ministre des sports, Stuart Andrew, également présent à Sunderland, a ajouté : « Le Stadium of Light de Sunderland constituera le cadre idéal pour lancer ce qui s’annonce comme un tournoi de rugby féminin record.

ADVERTISEMENT

« Le gouvernement s’enorgueillit de soutenir la Coupe du Monde de Rugby 2025, qui incitera les femmes et les jeunes filles de tout le pays à prendre un ballon et à marcher sur les traces de leurs héroïnes. »

Le président du conseil municipal de Sunderland, le conseiller Graeme Miller, a déclaré : « C’est incroyablement enthousiasmant pour Sunderland d’accueillir le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby féminin au Stadium of Light.

« Ces dernières années, le rugby féminin et le sport féminin en général ont connu un regain d’intérêt considérable, donc avoir l’opportunité d’encourager les Red Roses lors d’un match de la Coupe du Monde si près de chez nous est une excellente nouvelle pour les amateurs de sport du nord-est du pays.

« C’est aussi une formidable occasion pour notre ville et notre région de briller sur la scène internationale et nous sommes impatients d’accueillir les fans du monde entier lorsque la plus grande célébration du rugby féminin débutera à Sunderland en août 2025. »

L’Angleterre, le Canada, la France et la Nouvelle-Zélande se sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025 après avoir terminé parmi les quatre premières de la RWC 2021, les places restantes devant être pourvues par le biais du WXV et des compétitions régionales en 2024. La demande commerciale continue également de croître avec quatre partenaires officiels – Mastercard, Capgemini, Gallagher et Mitsubishi Electric – qui ont déjà rejoint England 2025.