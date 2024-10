Insolite – Nigel Owens sacré Champion de l'agriculture de l'année

Voilà un trophée que l’ancien arbitre international de rugby Nigel Owens n’avait encore jamais reçu.

Lui qui avait été sacré Arbitre de l’Année 2015 aux World Rugby Awards quelques jours après avoir arbitré la finale de la Coupe du Monde de Rugby entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, lui qui, pendant 17 ans, a officié sur 210 matchs au total à travers le monde dont 100 en tant qu’arbitre de champ, lui qui a pris sa retraite du rugby international fin 2020, vient de se voir décerner une récompense prestigieuse.

Am truly honoured. But it is on behalf of all you truly remarkable hard working farmers out there who keep the nation fed that I accept this with humble gratitude. Thank you all for your kind words. Diolch o galon. @FarmersWeekly @NFUCymru @NFUtweets https://t.co/xMsXBMjGP3 pic.twitter.com/zGqeFkqURy

— Nigel Owens MBE (@Nigelrefowens) October 4, 2024