Huit mois après, un retour contrarié pour Peato Mauvaka

Le Perpignan – Toulouse de samedi (30-27) était tout à la fois le premier match de rugby professionnel de l’année 2026 en France et le premier match depuis huit mois de Peato Mauvaka. Absent depuis la 22e journée de la saison dernière de Top 14 et une partie à sens unique contre Castres (52-6), le talonneur international revenait sur une feuille de match à l’occasion de cette rencontre d’ouverture de la 14e journée de Top 14.

Lorsqu’il est entré à l’heure de jeu en tant que capitaine sur la pelouse hostile d’Aimé-Giral, son équipe avait un matelas de huit points d’avance (16-24), acquis en partie grâce à la précision au pied de l’ouvreur du jour Kalvin Gourgues. Propre sur ses lancers, le Calédonien avait par ailleurs des fourmis dans les jambes. Deux premières bonnes courses suivies d’une passe en tombant pour assurer la continuité du jeu ont pu le mettre en confiance (62e, 64e), à un moment où la jeune classe toulousaine semblait se diriger vers une première victoire de la saison.

IL EST DE RETOUR 😍 Après 8 mois sans jouer, l’international français Peato Mauvaka est de retour sur les terrains 🔥#USAPST pic.twitter.com/Kr2PxCVOzA — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 3, 2026

Toulouse perd le fil dans les dix dernières minutes

Un peu trop tranquillement. Après que Peceli Yato ait inscrit l’essai de l’espoir pour l’USAP (70e), Paul Costes s’est fait intercepter en voulant faire la passe de plus. Si Duguivalu, qui avait bien senti le coup, n’a pas pu aller au bout à cause d’une cuillère miraculeuse de Teddy Thomas, Perpignan a pu marquer de nouveau sur la touche qui a suivi avec un bon ballon porté, conclu par l’Argentin Joaquin Oviedo (75e).

Le coup de grâce pour cette équipe ter du Stade toulousain qui n’avait plus les armes pour changer le cours de la partie, terminant avec une improbable charnière Saito – Graou et le neophyte Jérémy Nemor sur une aile. Au grand dam de Peato Mauvaka, qui avait espéré un autre scénario pour son grand retour à la compétition.