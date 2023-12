HSBC SVNS 2024 : Cinq pépites à suivre à Dubaï

Piper Logan (Canada)

Née à Calgary, Piper Logan était gymnaste dans son enfance, mais elle s’est tournée vers l’athlétisme à l’adolescence. Elle a ensuite eu un échange fortuit avec son entraîneur d’athlétisme sur un terrain de rugby, où elle a été invitée à faire un essai. Et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

ADVERTISEMENT

Sa progression a été rapide. Jack Hanratty, l’entraîneur en chef de l’équipe féminine du Canada, l’a invitée à s’entraîner avec les seniors à l’été 2022, alors qu’elle n’avait que 20 ans. Quelques mois plus tard, elle faisait partie de l’équipe pour les Jeux du Commonwealth, où elle a affronté celle qu’elle considère comme son héroïne Portia Woodman-Wickliffe dans le match pour la médaille de bronze. Bien qu’elle se soit retrouvée du côté des perdantes, elle a marqué les esprits et a été nommée dans la dream team de fin de tournoi. Depuis, elle n’a cessé de progresser.

Elle n’a que 22 ans, mais elle a des appuis incroyables et, grâce à un travail rigoureux de préparation physique, elle a pris un peu de muscle pour mieux supporter le contact et frapper plus fort. Elle est en train de développer son sens de la défense et de la prise de décision à haut niveau et semble prête à s’envoler.

Teagan Levi (Australie)

Sœur cadette de la magnifique Maddison, Teagan Levi est apparue comme une prodige.

Comme sa sœur, elle a grandi en pratiquant la danse et toutes deux rêvaient de devenir animatrices sur des bateaux de croisière. Aujourd’hui, elles se promènent librement au travers des défenses en utilisant leurs mouvements de danse sur le circuit SVNS.

L’année dernière, Teagan est passée du statut de simple joueuse dans l’équipe à celui de titulaire et de marqueuse de l’équipe d’Australie à la fin de la campagne. À 20 ans, elle a déjà remporté des médailles d’or sur le circuit mondial de rugby à sept, aux Jeux du Commonwealth et à la Coupe du Monde de Rugby à Sept.

Célèbre pour son éthique de travail, Teagan est respectée pour sa férocité, ses qualités athlétiques et sa puissance.

Il se pourrait qu’au cours d’une année olympique, elle devienne un nom connu de tous.

Gardez aussi un œil sur l’Australienne Isabella Nasser, une étoile montante de 21 ans à qui l’on prédit de grandes choses cette année.

Wakaba Hara (Japon)

L’ailière japonaise de 23 ans ne mesure qu’un mètre cinquante, mais une fois qu’elle a passé la vitesse supérieure, elle est pratiquement impossible à rattraper. Impossible ? Il suffit de la chercher sur X, où vous trouverez de nombreuses vidéos d’elle en train de battre à plates coutures des sprinteuses plus connues sur le circuit SVNS pour vous mettre l’eau à la bouche.

ADVERTISEMENT

En plus de sa vitesse et de ses lignes de course tranchantes, elle possède un cerveau aiguisé pour le rugby à sept. Elle semble toujours s’octroyer quelques secondes supplémentaires pour faciliter la transformation, en marquant sous les poteaux.

Hara a été la meilleure marqueuse d’essais du Japon la saison dernière et a déjà participé à des Jeux olympiques, à une Coupe du monde et aux Challenger Series lors de la victoire du Japon en 2022.

Lors de l’étape de Dubaï des Series l’année dernière, elle a marqué quatre essais, deux contre les Fidji, un contre l’Irlande et un contre la Chine. Hara est d’un autre niveau.

Lauren Torley (Grande-Bretagne)

Torley s’est mise au rugby contact en 2019 et a ensuite joué pour les DMP Sharks dans le Premier 15s anglais. Là-bas, ses compétences l’ont vue être sélectionnée pour représenter l’équipe d’Angleterre aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Elle a ensuite été recrutée par les Harlequins et participe désormais aux Sevens Series dans ce qui a été jusqu’à présent un véritable parcours du combattant. Torley est si légère qu’elle fait à peine bouger un brin d’herbe lorsqu’elle court.

ADVERTISEMENT

Cette joueuse de 24 ans pratique un rugby d’attaque, mais lorsqu’elle est concentrée, elle est incroyablement rapide.

C’est une autre joueuse qui a participé à la Coupe du monde et à la qualification de l’équipe britannique pour les Jeux olympiques.

Torley s’est distinguée lors de la compétition et, bien que le programme de rugby à sept de la Grande-Bretagne soit encore en train de trouver ses marques après deux années difficiles, l’équipe commence à s’installer. Elle sera en très bonne compagnie dans le domaine de la vitesse, avec Rhona Lloyd et Jaz Joyce, mais aussi avec des joueuses comme Ellie Boatman et Grace Crompton, qui sont également très rapides.

Jorja Miller (Nouvelle-Zélande)

Cette jeune femme de 19 ans est issue d’une famille de rugbymen. Son grand-père et son père ont tous deux joué pour les Harlequins à Timaru, en Nouvelle-Zélande, tandis que sa mère a joué pour South Canterbury. Ses frères jouent également.

Miller a commencé par la danse avec les Highlands et s’est tournée vers le rugby après avoir tâté du basket-ball. Elle a été remarquée par le staff d’entraîneurs des Black Ferns Sevens alors qu’elle était encore à l’école.

En 2021, Jorja a été appelée à participer à un stage de développement de la haute performance organisé par New Zealand Rugby. Elle a ensuite joué pour Canterbury lors de la Farah Palmer Cup, mais s’est blessée au genou. Elle a subi deux opérations chirurgicales, manquant ainsi les Jeux du Commonwealth.

Elle est revenue pour faire ses débuts internationaux lors de la Coupe du monde. Au cours de cette Series, elle a été nommée dans quatre Dream Teams distinctes, a été la joueuse de la finale à Sydney et a été couronnée Révélation de l’année par World Rugby.

La star du rugby à sept vient de signer un contrat de quatre ans avec New Zealand Rugby. Elle jouera pour les Black Ferns jusqu’en 2027. Il s’agit du plus long contrat jamais signé par une joueuse de rugby en Nouvelle-Zélande.

Alors que les Black Ferns Sevens se préparent à défendre leur titre olympique à Paris 2024, Miller sera au cœur de leurs espoirs de remporter une deuxième médaille d’or consécutive. Sa formation en danse lui a permis d’acquérir une agilité remarquable, des mouvements latéraux fantastiques et un certain ressort dans sa démarche. Ses mouvements sur le terrain semblent à la fois chorégraphiés et entièrement spontanés. Un talent exceptionnel.