Castres s'impose contre Pau

Malgré le bon retour de la Section Paloise, le Castres Olympique s’est imposé à domicile 24-19 contre Pau encore impuissant à l’extérieur.

La dernière victoire à l’extérieur de Pau remonte au mois de février. Autant dire que les Palois avaient à cœur de repartir avec la victoire et ils l’ont montré dès le début de match.

Deux pénalités de Simmonds leur ont permis de mener 6-0 après vingt minutes de jeu et concrétiser leur domination. Mais Mathieu Babillot a finalement permis aux Castrais de passer la ligne. Fernandez a transformé, puis passé une pénalité avant que Popelin ne s’offre un drop.

Graphique d'évolution des points Castres gagne +5 Temps passé en tête 56 Minutes passées en tête 11 70% % du match passés en tête 14% 23% Possession sur les 10 dernières minutes 77% 0 Points sur les 10 dernières minutes 2

À la pause, Castres menait 16-9 et on pensait Pau condamné une nouvelle fois à la défaite après le carton jaune reçu par Hewat puis l’essai de Julien Dumora. Mais Simmonds a repassé une pénalité à laquelle Fernandez a répondu.

À la 69e minute, Aaron Grandidier-Nkanang a confirmé sa bonne forme du moment en marquant l’essai de l’espoir, un essai transformé par Simmonds.

Les Palois, revenus à 5 points, ont tout tenté lors des dix dernières minutes pour arracher une victoire presque inespérée, mais malgré leur abnégation, ils se sont fait gratter le ballon sur leur dernière offensive juste avant la sirène.

Castres – Pau, déclarations d’après-match

Rémy Baget (ailier du Castres olympique)

« On a pris du plaisir et on ne va retenir que la victoire après une série de trois défaites. Les équipes qui viennent ici arrivent à nous contrer mais on commence à reprendre confiance et on a été capable malgré la pression de mettre notre jeu en place. C’est vrai aussi que les Palois ont eu des balles de match mais on a relevé la tête et on s’est rassurés. »

Sébastien Piqueronies (manager de Pau)

« Ce point de bonus défensif ne nous console pas, on est déçus et frustrés, mais on avance. On a clairement deux balles de match que l’on n’a pas réussi à utiliser au mieux. Mais malgré la défaite, la Section a existé dans un match dur. C’était un match de territoire aujourd’hui et si l’on regarde bien, on a dominé au début et à la fin, mais le CO a dominé au milieu. »