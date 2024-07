U20 : « C’est hallucinant, c’est rageant ! », les réactions après la défaite de la France face à la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a battu la France 27-26 et a pris la tête de la poule A après la deuxième journée du Championnat du Monde U20 en Afrique du Sud. En zone mixte juste après le coup de sifflet final, l’entraîneur et les joueurs ont débriefé la défaite.

Sébastien Calvet : « C’est un truc de fou »

Quelle réaction après cette rencontre ?

« Très frustré. On savait que les Néo-Zélandais avaient gagné le Rugby Championship, c’est donc la meilleure nation du Sud. On a maîtrisé de manière assez propre cette première mi-temps même s’il y a 13 ballons rendus – c’est le mal français qu’on avait déjà vu contre l’Espagne – et cinq ballons perdus sur les touches. Le secteur de la touche nous a aussi coûté cher ce soir. On a le sentiment qu’on a des joueurs qui ont été vraiment au rendez-vous de l’événement et d’autres un peu moins.

« Maintenant on n’a plus qu’à croiser les doigts pour qu’on arrive à se qualifier. Ça ne dépendra pas que de nous parce qu’on n’a fait qu’un bonus sur ce match. Si on se qualifie, on se dira qu’on a tenu tête à la meilleure nation du Sud et qu’on aurait pu et dû gagner. On peut être que déçus et frustrés même si à côté de ça on peut reconnaitre que certains de nos joueurs – et l’équipe par moments – a su élever le curseur et montrer qu’elle pouvait remporter cette compétition. On peut la remporter, mais là, le mal est fait. Avec un seul point de bonus ça va être très dur de finir meilleur second. »

Qu’est-ce qui s’est passé pour que le cours du match s’inverse en seconde période ?

« On avait dit que c’est une équipe contre qui il faut tenir le ballon. En seconde mi-temps, dans les cinq minutes on a deux ballons perdus alors que la consigne à la mi-temps est : soyons propres. Ça ne nous met pas dans le bon tempo. On a eu un peu plus de difficulté à être mobiles avec le coaching. C’est une compétition où analyser après c’est bien beau, mais des fois c’est trop tard.

« Cette équipe était à notre portée. C’est le sport. Plutôt grosse, grosse, grosse déception. Si après on sait qu’on a une chance de se qualifier, on sait qu’on pourra taper tout le monde. »

Un point sur les blessés ?

« On a manqué de lucidité et la fraîcheur physique n’y était pas. Le KO est acté pour Charles (Kante-Samba). Pour Zinedine (Aouad), c’est une belle douleur au genou ; ça m’a l’air compromis, au moins pour finir la compét. C’est vraiment une soirée qui se termine très mal. »

Est-ce que le staff croyait à la victoire après l’essai de Mathis Ferté ?

« Bien sûr qu’on y a cru ! Sincèrement, on voyait bien que c’était deux équipes qui se valaient. C’est sur cet essai-là pour moi le tournant, où il aurait fallu basculer psychologiquement en faveur et c’est là où derrière on perd deux ballons coup sur coup. C’est hallucinant, c’est rageant. Si tu ne perds pas ces ballons, c’est eux qui en prennent un coup sur la casquette. Il faut se mettre à leur place quand on repasse devant à la 77e. C’est un truc de fou, c’est le sport, c’est comme ça. C’est rageant quand on aurait pu gagner un match.