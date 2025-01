L'UBB corrige le Stade Français

L’UBB a décroché le bonus offensif en s’imposant (19-46) sur la pelouse de Jean-Bouin contre le Stade Français Paris.

Grâce à cette victoire bonifiée, les hommes de Yannick Bru devraient conserver cette première place, Toulouse se déplaçant dans la soirée à la Rochelle avec une équipe très remaniée.

Avant de retrouver la Champions Cup et un déplacement à Exeter, les Bordelais ont facilement pris la mesure de Paris, une fois réglés leurs problèmes d’indiscipline, et enchaînent un cinquième succès consécutif, le 3e à l’extérieur.

Paris, toujours coincé en bas de tableau, a lui confirmé toutes ses difficultés de cette saison, alternant maladresses et fautes évitables.

Dans une première période fermée où le Stade français a monopolisé le ballon, les Girondins ont d’abord subi, accumulant les fautes (8 en 40 minutes), notamment dans le jeu au sol.

Mais les Soldats roses, peu inspirés dans le jeu, n’ont pu compter que sur cette indiscipline pour marquer des points, par la botte de Louis Carbonel (1 drop et 3 pénalités). Insuffisant pour mener à la pause, les Bordelais ayant fait mouche sur chaque occasion, avec notamment un essai d’Adam Coleman (24e) après plusieurs temps de jeu en supériorité numérique.

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +27 Temps passé en tête 21 Minutes passées en tête 56 26% % du match passés en tête 68% 12% Possession sur les 10 dernières minutes 88% 0 Points sur les 10 dernières minutes 12

En tête 13-12 après 40 minutes de jeu, les Bordelais ont pris le large en quelques minutes en deuxième période, frappant à chaque fois sur un ballon de récupération.

La première fois, c’est l’inévitable Louis Bielle-Biarrey qui a profité d’une erreur de jugement de Carbonel, trompé par le rebond du jeu au pied du supersonique ailier (54e).

Dans la foulée, l’arrière Romain Buros, de retour après sa blessure subie avec le XV de France contre les All Blacks, a marqué à son tour (57e), servi par Nicolas Depoortère, sur un ballon vite écarté après un en-avant de Carbonel.

L’écart paraissait fait mais les Parisiens sont à leur tour allé derrière la ligne avec Jeremy Ward (59e), dans une rencontre qui s’est soudain emballée.

Réduits à 14 en raison d’un carton jaune pour Carbery, coupable d’un en-avant volontaire, les Bordelais ont à nouveau profité d’une erreur parisienne pour s’offrir une avance confortable au score, Uberti récupérant une passe ratée de Marchant pour filer à l’essai (64e). Ugo Boniface, en force (76e), puis LBB, d’un cadrage débordement dans un mouchoir de poche (80e), ont ensuite assuré le bonus offensif bordelais.

Stade Français – Bordeaux-Bègles, déclarations d’après-match

Samuel Ezeala (centre du Stade Français)

« Tout le monde a une sensation de honte. Il faut se taire, rentrer chez soi et beaucoup travailler. Depuis le début de la saison, on dit qu’on a un très bon état d’esprit, mais ça ne fait

pas tout. On donne trois essais, on prend deux cartons jaunes, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Vu les prestations qu’on fait, on ne peut pas dire qu’on joue autre chose que le maintien. »

Louis Bielle-Biarrey (ailier de Bordeaux-Bègles)

« On était venu ici avec des intentions, on espérait peut-être la victoire, c’est vrai que la victoire bonifiée fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant on passe à la Coupe d’Europe, on est très content d’avoir fait le plein ce soir ici à Paris, on sait que ce n’est pas facile de venir gagner. Mon match n’est pas parfaitement abouti, il y a plein de petites actions, notamment défensives, qu’il faut que je corrige. »

