C'est reparti : la Pro D2 sort de son hibernation

Après trois semaines de trêve hivernale, la Pro D2 reprend ses droits à partir de jeudi. Défait à Béziers (23-17) pour sa dernière sortie de 2025, le RC Vannes, largement en tête avec sept longueurs d’avance sur la deuxième place, lancera sa phase retour vendredi soir avec la réception de Mont-de-Marsan, 14e et toujours sans la moindre victoire à l’extérieur.

ADVERTISEMENT

Les Landais l’avaient emporté à l’aller (30-28) mais la tâche sera autrement plus ardue à la Rabine où les Bretons comptent bâtir leur deuxième partie de saison qui doit les mener à une remontée express en Top 14.

A égalité de points (47) et en embuscade pour la deuxième place, synonyme de qualification directe en demi-finale, Colomiers et Valence-Romans seront respectivement en déplacement et à domicile vendredi.

VIDEO

Les banlieusards toulousains se rendront à Aurillac (19 heures), dans des conditions annoncées difficiles, avec de la neige prévue au coup d’envoi. Un match dont la tenue est par ailleurs toujours incertaine compte tenu de la météo.

Le programme complet de la 16? journée de #PROD2 ⚔️

Qui commencera l’année par une victoire ? 👀 pic.twitter.com/wxdfpBZ2ft — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 8, 2026

Un remake d’une des demies de l’an dernier pour lancer la 16e journée

Battus à Colomiers lors de la journée précédente, les Drômois recevront quant à eux Béziers (13e), autant pour remettre la pression sur les Columérins que pour creuser l’écart sur Provence Rugby, quatrième à un petit point.

Les Provençaux, bien calés dans le wagon de tête avec sept longueurs d’avance sur le cinquième Oyonnax, auront l’occasion de prendre leur revanche sur Grenoble jeudi (21 heures), dans une réédition de la dernière demi-finale de Pro D2 remportée par le FCG (38-17) en mai dernier.

« Oyo » (5e) pourra bien lancer sa phase retour avec la réception de la lanterne rouge Carcassonne, alors que le septième, Agen, se rendra à Dax, barragiste depuis la perte de neuf points supplémentaires en décembre sur sanction du Conseil de discipline du rugby.

Dans une affiche entre clubs mythiques, Brive (9e) recevra Biarritz (12e) et Soyaux-Angoulême (11e) cherchera à chasser son irrégularité contre Nevers (6e).

ADVERTISEMENT