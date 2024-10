Pourquoi Pierre Mignoni a choisi de rester en tribunes jusqu’à nouvel ordre

Le manager du RC Toulon Pierre Mignoni a pris la décision seul, à froid, sans pression de quiconque. Désormais, il regarderait les matchs de son équipe depuis les tribunes et non plus depuis la touche.

Une décision que l’on sent motivée par suite de la fin du dernier match en date contre l’ASM Clermont qui ne s’est pas déroulée dans une ambiance sereine.

Frustré et en colère après la défaite de son équipe sur le fil, Pierre Mignoni était entré sur le terrain d’un air décidé en direction de l’arbitre. Il avait été calmé par Dany Priso et Baptiste Serin avant que le ton s’envenime et qu’il ait des ennuis avec l’arbitrage.

Il n’avait pas voulu réagir à chaud

En conférence de presse, il avait serré les dents et refusé de s’expliquer à chaud : « je ne parlerai pas de ma colère ce soir, on va rester digne, et on va regarder la vidéo, mais à chaud je n’ai pas envie de parler et je vais me calmer… »

Ses joueurs, Dany Priso en tête, l’avaient fait à sa place en des termes fleuris au micro de Canal +. « C’était un spectacle ce soir (dimanche), c’était un sketch. On est arbitrés… je ne sais même pas quoi dire. C’est navrant, on domine tout le match, on n’est pas payés, on se fait entuber », avait-il lancé.

Des propos que la direction de l’arbitrage n’a pas voulu laisser passer. Le lendemain, Mathieu Raynal et Romain Poite, à la tête de la cellule de haute performance de l’arbitrage français, publiaient un communiqué.

La mise au point de l’arbitrage

« Suivant la volonté commune de rapprocher les techniciens du jeu avec les acteurs de l’arbitrage, mise en place depuis le début de la saison, les attitudes et déclarations “à chaud” qui ont suivi la fin de la rencontre ne sont pas acceptables », était-il écrit.

« Elles vont à l’encontre du travail d’échange et d’amélioration que nous menons avec l’ensemble des entraîneurs et nuisent au travail de développement de l’arbitrage que nous faisons pour servir le rugby amateur et professionnel français. »

C’est dans ce climat tendu qu’est intervenue la décision de Pierre Mignoni, relayée dans les colonnes de Var Matin.

« Face au Racing et jusqu’à nouvel ordre, je suivrai les rencontres depuis les tribunes », a-t-il confirmé. « J’ai des raisons objectives d’avoir été agacé, mais ma réaction est excessive.

« Et finalement, qu’importent les raisons ou les ressentis, rien n’excuse mon attitude. Donc à partir de samedi et jusqu’à nouvel ordre, je serai en tribunes avec mon staff. »