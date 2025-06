La sensation Montauban remonte en Top 14

Au terme d’une finale épique, Montauban a créé l’exploit et battu Grenoble en finale de Pro D2 (24-19) pour remonter en Top 14.

Le ballon est majoritairement resté entre les deux lignes des 40 m lors des cinq premières minutes, les deux équipes se livrant un gros combat. Un coup dur a frappé Grenoble quand Sam Davies, son maître à jouer et ouvreur, s’est retrouvé contraint de sortir à cause d’une blessure à l’épaule sur un déblayage.

Pour rappel, Sam Davies a terminé deuxième meilleur marqueur de la saison et signé cinq drops, mais il est revenu quelques minutes plus tard sur le terrain. Il aura fallu attendre la 11e minute pour voir une première insertion dans les 22 m, et ce sont les Grenoblois qui l’ont signée après un ballon récupéré dans un ruck, mais le ballon a finalement été lâché à 10 m de la ligne montalbanaise.

Grenoble a ouvert le score sur une pénalité à la 13e minute au terme d’une longue séquence de jeu. Davies est revenu dans la foulée pour se repositionner en ailier, dans le troisième rideau, afin de gérer le jeu grenoblois au pied sans avoir à s’atteler aux tâches défensives et exposer son épaule.

Ce dernier a permis aux siens de revenir dans les 22 montalbanais à la 20e minute, puis de convertir cette entrée en points sur une pénalité grattée grâce au pack grenoblois. Une nouvelle fois coincés dans leurs 22 par une offensive grenobloise, les Montalbanais ont profité d’un turnover pour aller chercher une pénalité plein axe grâce à une percée de Vici plaqué peu après la médiane.

Sur ce plaquage, Gerswin Mouton, l’homme en forme du FCG – 14 essais dont 10 sur ses 6 derniers matchs – s’est blessé et a dû sortir. Jérôme Bosviel, lui, ne s’est pas posé de question et a pu réduire le score d’un coup de pied tendu, avant d’égaliser sur une nouvelle pénalité quelques minutes plus tard, validant le changement de dynamique dans ce match.

Les Grenoblois, en quête d’un second souffle, faisaient alors face à des Montalbanais au mental de fer, comme ils l’ont montré lors des barrages et des demi-finales. Montauban a inscrit le premier essai de la finale peu avant la pause grâce à Notshe.

Sur leur deuxième incursion dans les 22 grenoblois, les joueurs de l’USM ont parfaitement joué le coup en fixant et libérant par deux fois plein centre pour trouver le Sud-Africain côté gauche. Après la sirène, Jérôme Bosviel a même passé son dixième drop de la saison pour donner huit points d’avance pour les Montalbanais (14-6).

« On souffre physiquement, on subit, on arrive de moins en moins à faire les efforts », déclarait un Éric Escande agacé au micro de Canal + avant le retour aux vestiaires.

Quant au capitaine Fred Quercy, il restait méfiant : « Ce n’est pas fini, on avait pour seul objectif de ne pas être là en victimes et montrer qu’on mérite d’être là. Mais il faut faire attention, notre indiscipline coûte cher, on leur donne les points. »

Grenoble US Montauban Toutes les stats et les données

Au retour des vestiaires, Grenoble a tenté de remettre la pression sur Montauban mais les Montalbanais ont signé une contre-attaque fulgurante pour rajouter un essai. Sur un plaquage à deux dans leurs 22, ils ont provoqué le turnover, puis Vici a été trouvé sur un long jeu au pied dans la profondeur.

Ce dernier a réussi à conserver le ballon dans les limites du terrain sur une belle chistera acrobatique, côté droit. Deux passes plus tard, dans une défense en retard et désorganisée, l’USM est allée à l’essai via Quercy.

Grenoble a relancé la finale dans la foulée en insistant d’un côté et de l’autre avec des cellules de trois pour déplacer une défense montalbanaise bien organisée. C’est finalement Hulleu qui a pu aller à l’essai sur l’aile gauche.

À partir de là, Grenoble a campé dans le camp montalbanais pour forcer la défense sur une longue séquence. Ils ont d’abord validé leur travail de sape par deux pénalités inscrites à la suite pour revenir à deux points.

Sam Davies a ensuite tenté un drop et une pénalité, deux tentatives manquées qui ont permis aux Montalbanais de conserver leurs deux petits points de retard. À dix minutes de la fin, l’USM est enfin revenue mettre la pression dans le camp grenoblois.

Sur une touche perdue par Grenoble peu avant ses 40 mètres, les Montalbanais ont réussi à récupérer une pénalité à la 73e minute. Thomas Fortunel ne s’est pas fait prier et a redonné cinq points d’avance aux siens dans un Ernest-Wallon aux airs de Sapiac.

Grenoble, sur une course de Trouilloud, pensait aller à l’essai, mais le coup de pied de ce dernier dans la course de Victor Guillaumond a fini de peu en ballon mort. Les Grenoblois, à quatre minutes de la fin, ont trouvé une pénaltouche qui a mené sur un maul dévastateur sanctionné d’une pénalité.

Grenoble a décidé de jouer la pénalité à la main, mais Eli Eglaine a commis une grossière erreur en ne touchant pas le ballon du pied. Montauban a ainsi récupéré une mêlée inespérée à deux minutes de la fin.

Montauban a ensuite tenu bon. Après avoir été reléguée directement en Fédérale depuis le Top 14 en 2010, un an après s’être maintenue en barrage l’an dernier contre Narbonne, l’USM est championne de Pro D2 et retrouve l’élite du rugby français grâce à sa victoire 24-19 sur la pelouse de Toulouse.

Graphique d'évolution des points US Montauban gagne +5 Temps passé en tête 16 Minutes passées en tête 46 20% % du match passés en tête 56% 60% Possession sur les 10 dernières minutes 40% 0 Points sur les 10 dernières minutes 3

Montauban champion, les réactions

Sébastien Tillous-Borde : « On a bossé, construit notre groupe avec de bons mecs, on n’était pas du tout comptabilisés dans les six premiers et finalement, on gagne trois gros matchs. On n’est pas prêts à monter comme certaines écuries de la Pro D2, cela va être compliqué en Top 14 mais on va travailler pour se mettre au niveau. »

Jérôme Bosviel : « On ne réalise pas encore. Le Top 14 viendra après. C’est une aventure humaine formidable. J’ai une pensée pour les types qui ont permis à Montauban de se maintenir en Pro D2. On a mangé notre pain noir pendant quatre ou cinq ans. J’ai envie de tirer un grand coup de chapeau à Grenoble, cela fait trois ans qu’ils courent après ce titre. Je les avais donnés favoris avec Brive.

Fred Quercy : « C’est incroyable, cela fait quelques matchs qu’on est à l’arrache. Mais c’est passé avec un peu de cœur et des croyances. On est en Top 14, bon courage au président, on lui a mis un gros caillou dans la chaussure mais ce n’est pas notre problème.

« On a pris du plaisir dès le début. Je n’échangerais aucun de mes mecs. Ce sont mes potes. On a créé un petit truc génial. Cela prouve qu’en rugby, il n’y a pas encore que l’argent. C’est beau d’accéder au meilleur championnat du monde avec cette équipe.

« Le groupe est incroyable, on a des jeunes incroyables, on a un staff incroyable qui nous a fait confiance. Ils ont toujours cru en nous, ils sont arrivés sur la pointe des pieds sans vraiment choisir l’équipe. Je suis content d’offrir ça au peuple sapiacais, à mon père, à mon fils. Je ne me voile pas la face, on est loin du niveau du dessus, mais pourquoi pas accrocher quelques victoires et vivre un joli truc. »

Jérémie Maurouard : « Je ne sais pas quoi dire. Quand le collectif est soudé, il ne peut rien arriver. On peut féliciter Grenoble, ils nous ont vite fatigués. Mais l’état d’esprit était là. Dans l’ombre, il y a des gens qui souffrent, qui partent de clubs, qui galèrent. On est pas mal à revenir de loin. Il faut retrouver le côté humain car l’humain passe avant tout. »