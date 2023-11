Fin de l’ultimatum des clubs au président de Rugby Australia

Le président de Rugby Australia, Hamish McLennan, s’est vu accorder un délai supplémentaire pour réfléchir à son avenir à la tête de l’instance dirigeante du sport. McLennan, qui a juré de rester à son poste, avait reçu un ultimatum pour se retirer avant 17 heures (heure de Sydney) samedi 18 novembre 2023.

Sous l’impulsion du Queensland, six fédérations membres ont envoyé une lettre à McLennan et au conseil d’administration de RA pour demander sa démission après une année calamiteuse qui s’est soldée par l’élimination des Wallabies de la Coupe du monde au stade des poules pour la première fois.

McLennan ne veut pas rendre les armes

Mais lors d’une réunion du conseil d’administration de la fédération australienne de rugby samedi, les six États ont accordé une prolongation de 24 heures du délai, selon des informations du Sydney Morning Herald.

Si McLennan refuse de rendre les armes dimanche 19 novembre, les six fédérations membres devraient demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de Rugby Australia afin d’adopter une résolution visant à le démettre de ses fonctions. Les signataires de la lettre comprennent également ACT Rugby, Rugby WA, NT Rugby, Tasmania Rugby et South Australia Rugby.

Les instances du NSW et du Victoria n’ont pas été invitées à signer en raison des négociations en cours avec Rugby Australia. McLennan, qui a été contacté par l’agence de presse AAP pour un commentaire, aurait déclaré qu’il avait l’intention de se battre pour conserver son poste.

« Ce sera le moment décisif pour la bataille du rugby. Tout est une question d’argent et de contrôle, et nous avons échoué pendant des années. Nous vivons une époque difficile », a reconnu McLennan au Sydney Morning Herald. « C’est une question de principes. En fait, ils ne font pas passer le rugby en premier et c’est une question d’intérêt personnel et d’esprit de clocher. »

Les faits du prince

La tournure dramatique des événements s’inscrit dans une période tumultueuse pour le rugby australien, dont les malheurs ont été mis en évidence par une campagne de Coupe du Monde désastreuse orchestrée par le sélectionneur Eddie Jones, qui a depuis quitté ses fonctions. Le limogeage du sélectionneur Dave Rennie et la désignation de Jones, que certains ont qualifié de « fait du prince » de McLennan, se sont révélés être un échec total.

McLennan a également été critiqué pour avoir conclu avec la jeune star de la NRL Joseph-Aukuso Sua’ali’i un contrat d’une valeur de 4,8 millions de dollars, au détriment de nombreux joueurs internationaux actuels. « Nous ne pensons pas que M. McLennan ait agi dans le meilleur intérêt de notre rugby », peut-on lire dans la lettre.

« Nous n’avons plus confiance en son leadership ni en la direction qu’il donne au rugby en Australie. En outre, nous pensons que M. McLennan a otre-passé son rôle de directeur, exerçant une influence indue sur les opérations et les dirigeants de Rugby Australia. »

Les six fédérations qui demandent la démission de McLennan assurent en outre qu’elles ne sont pas opposées aux propositions de centralisation de la fédération, mais qu’elles veulent un nouveau dirigeant pour superviser la transition.

Un point de non retour

« Au cours des 12 derniers mois, M. McLennan a fait une série d’annonces qui ont nui au standing et à la réputation de notre rugby et nous ont amenés à remettre en question son jugement et sa compréhension du sport de haut niveau », peut-on lire dans la lettre.

« Ses décisions et ses “faits du prince” ont directement conduit à un échec historique lors de la Coupe du Monde de Rugby masculine et à un classement international des Wallabies (à la 9e place mondiale) à un niveau historiquement bas, avec toutes les retombées regrettables et publiques qui en ont découlé. »

Les six fédérations craignent que si Rugby Australia ne peut pas capitaliser sur la tournée des British and Irish Lions en 2025, la Coupe du monde masculine en 2027 et la Coupe du monde féminine en 2029, cela pourrait paralyser le sport. « Si nous n’apportons pas les changements nécessaires à la direction de notre rugby maintenant, ces opportunités seront perdues et notre rugby continuera à flancher pendant des décennies », est-il encore indiqué dans le courrier.